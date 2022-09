Joven esperancino vivirá una experiencia de formación dual en Alemania

El joven esperancino Benjamín Grosso –integrante del grupo joven de la Asociación Alemana “Deutscher Verein”- partirá la semana próxima a Alemania para comenzar una formación dual, un sistema que le permitirá capacitarse en un instituto como cocinero y a la vez trabajar en un hotel, y cuenta cómo fue la experiencia para llegar a cumplir su sueño.

En diálogo con la CSC Radio, Grasso explicó que “la formación dual es un sistema educativo exclusivo de Alemania en el que se combina trabajo práctico en una empresa alemana con capacitación teórica al mismo tiempo” y comentó que en su caso hará una formación dual para cocinero “con capacitación en un instituto especifico y trabajando en el restaurante de un hotel”.

Especificó que “el contrato es por tres años y una vez finalizados se obtiene un título válido en toda la Unión Europea y abre las puertas para quedarse en Alemania trabajando en una empresa”.

Mencionó que para esto “se requiere como mínimo un nivel B1 de idioma alemán” y contó que estudia desde los 11 años en el Liceo de Esperanza y luego en la Asociación Alemana. “Ya estando en la secundaria intensifiqué un poco más los estudios y el año pasado hice un curso de preparación para el B1 y en diciembre lo rendí en el Goethe Institut de Paraná”, relató.

Consultado por el lugar donde va a residir, sostuvo que “el hotel que me contrata, como empresa, se encarga de gestionar el alquiler, la inscripción a la escuela y la Visa que no fue un proceso fácil, ni sencillo, ni económico”.

Sobre el proceso que debió realizar, el joven relató: “Desde el año pasado venía averiguando por medio de una organización gracias a la cual conocí el sistema de formación dual, y este año comencé en abril con la propuesta por mi cuenta, busqué por Internet empresas donde podía realizar una formación dual, envié unas 15 postulaciones y al otro día ya tenía respuesta positiva de una de las empresas para hacerme una entrevista”.

Resaltó también que “el requisito principal para poder obtener la Visa que permite la entrada a Alemania era que debía tener un salario mínimo de 935 euros mensuales para poder mantenerme en ese país; es lo fundamental que requiere la Embajada alemana en Argentina para habilitar la Visa. Como estudiante se me ofrecía un salario mínimo de 680 euros con lo cual eso fue una barrera, y la chica que me entrevistó me dijo que iba a averiguar por el tema y que me avisaban, con lo cual pensé que ahí se terminaba todo, pero el lunes recibí un correo donde me informaban que querían darme la posibilidad de la formación dual y que me ofrecían un contrato con un salario de 955 euros”. “Así comencé el proceso de visado la cual gestioné el 2 de este mes y finalmente salió rápido, por suerte”, agregó.

Por último, se manifestó “muy contento y agradecido por todo el apoyo recibido desde la Asociación Alemana de Esperanza que fue muy importante para que se dé todo esto” e invitó a los jóvenes interesados a acercarse a la entidad. Sobre las sensaciones que lo embargan ante el logro, aseveró: “Creo que todavía no termino de dimensionar bien todo esto, no puedo creer que me voy a Alemania la semana que viene; fue algo que esperé mucho tiempo, trabajé muchísimo por esto y nunca pensé cómo iba a ser el momento en que se diera”. “Quiero destacar que hubo muchísima gente detrás de este sueño, que me ayudo a hacerlo posible porque creo que no hubiera podido lograrlo. Mi familia, amigos, la Asociación Alemana”, concluyó.

