José Zabala ya está en Ecuador para el Sudamericano de Atletismo

El mediofondista oriundo de Humboldt competirá el sábado 29 y el lunes 31, en las pruebas de 1500 y 5000 metros.

(Diario UNO) – El mediofondista santafesino José Zabala forma parte de una nueva camada de atletas que viene pisando fuerte. El deportista oriundo de Humboldt, forma parte del equipo nacional que participará la semana próxima en el Campeonato Sudamericano en Guayaquil. En los torneos del GP Sudamericano en Concepción del Uruguay, en marzo, Zabala -oriundo de Humboldt y federado en Rosario- demostró su gran evolución en otras distancias como los 1.500 metros (3m40s87, 4° del historial nacional) y 5.000 (13m56s16).

La semana pasada, Zabala, registró 7m.58s.4 (manual) para los 3.000 metros llanos, durante el evento realizado en la pista sintética del CARD, en la capital provincial. Con dicho registro se subió al 4° lugar de la lista nacional permanente de 3.000 metros donde, hasta ahora, su mejor antecedente era 8m16s89 desde hacía tres temporadas. Hasta el momento, son cinco los atletas argentinos que bajaron de 8m en esta distancia, en el historial, con el récord en poder de Javier Carriqueo (7m49s54 desde 2009 en Mataró).

El pasado lunes José tomó un vuelo en Ezeiza que lo depositó en Bolivia, allí tuvo unas cuantas horas de espera, luego viajaron a Panamá, y desde allí hacia Guayaquil, lugar al que arribó en el mediodía del martes 25 de mayo. Es decir que el viaje fue largo, pero las ganas de competir y tener su primer Sudamericano hacen olvidar todo ese tipo de contratiempos, y siendo una persona joven, el cansancio casi que ni se siente.

«La verdad es que voy a Ecuador con muchas expectativas, con la intención de mejorar mis marcas, intentar estar entre los mejores de Sudamérica. También de aprovechar y disfrutar de primer campeonato de este nivel, y en la máxima categoría. La preparación ha sido muy buena, estuve entrenando tres semanas en la altitud con mi entrenador y varios chicos del equipo nacional. Así que llego en grandes condiciones a esta competencia para correr muy bien» comenzó señalando José Zabala a UNO Santa Fe.

El atleta oriundo de Humboldt, pero federado en Rosario señaló que «la semana pasada en la pista del Card hice 7.58 en los 3.000 metros llanos, que sería la cuarta mejor marca nacional, y también el récord provincial sub 23 y mayores. Anteriormente anduve muy bien, en los Gran Prix tuve una de mis mejores performances, ya que hice 3.40 en 1500, lo cual me dejó ubicado cuarto en el ránking histórico, e hice 13.56 en 5.000, por lo que esto me dejó a tres segundos del récord nacional sub 23 que es de Federico Bruno».

Su primer Campeonato Sudamericano

El destacado deportista santafesino expresó que «voy a competir en 1500 y en 5000 metros, estoy anotado en las dos, en una compito el sábado a las 6 de la tarde, y la otra es el lunes a las 8 de la mañana, que es en principio el horario que nos pasaron desde la organización. Aunque faltan algunos días, no sabemos si puede llegar a producirse alguna modificación. Pero lo importante es que estamos en competencia, y que vamos a poder tener un Sudamericano que es algo que todo atleta le gusta estar, sobre todo porque uno representa al país y a su provincia».

A cerca del buen presente de los atletas de Humboldt resaltó que «la verdad que esto ya pasaba cuando estábamos en categorías más chicas, ya sea en menores o en juveniles, inclusive antes hubo más chicos en Humboldt, que luego dejaron, pero que en su momento ganaron muchas medallas. Pero es todo producto del trabajo y el apoyo que recibimos día a día de la gente del pueblo. No fui mucho a entrenar a la pista del Card, iba principalmente cuando había torneos, y estuve mucho tiempo federado para Rosario, porque la persona que me fichó en el club, es un dirigente de Rosario».

Agregó que «esta persona que es muy querida para mí, cuando falleció un poco fue Guillermo Chiaraviglio, que en paz descanse, y a quién también le estoy muy agradecido, fue el que me abrió las puertas en Velocidad y Resistencia, ahora continúan los chicos con su legado, y sigo corriendo para ellos».

Finalmente, Zabala se refirió a todo este tema que se suscitó con el Enard por el viaje de los atletas argentinos, expresó que «fue más que nada un mal momento, una situación incómoda, ya que nos avisaron a todos que se cambiaba la nómina de chicos que viajaban, fue muy cerca de la fecha, ya que hasta una semana lo hacíamos todos, y después se cambiaron las reglas del juego, terminamos siendo quince, y lógicamente fue una sensación fea. En las reuniones que hubo, se dio en un clima medio feo, muy tenso, y que no es bueno. Pero gracias a Santiago y al apoyo de las empresas y gente que ayudó, y le dio la posibilidad a los chicos de poder viajar a Ecuador».