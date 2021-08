José Corral y Roy López Molina apuntalan a la clase media «para soñar con un futuro acá»

Los precandidatos a senador y diputado nacional de Juntos por el Cambio coinciden en apuntalar a la clase media. «La estadística nos dice que la gente que trabaja y cobra 50 mil pesos es pobre, y si no alcanza con ir a un supermercado o pagar un alquiler para ver que quien trabaja en blanco no llega a fin de mes», remarcaron Corral y Roy.

Los precandidatos de la lista «Vamos Juntos» de Juntos por el Cambio, José Corral y Roy López Molina, remarcaron que «la política debe generar oportunidades» para que los jóvenes y sus padres «no busquen un camino lejos del país». «Le decimos a la clase media, tan golpeada, tan castigada, que vamos a trabajar por ellos, para seguir soñando que el futuro está acá», coincidieron los postulantes al Congreso de la Nación.

José Corral (UCR), precandidato a senador nacional con Astrid Hummel (PRO), dijo que «las discusiones que se vienen tienen que ver con mejorar la legislación laboral y bajar impuestos, porque de lo contrario el que quiere emprender sólo tiene una carrera de obstáculos para sobrevivir. El Estado tiene que dar chances a los que la pelean siempre para que puedan salir adelante».

«Es mentira que no hay futuro, lo que no hay son oportunidades. Y eso es lo que la política tiene que hacer, generar oportunidades, fundamentalmente de trabajo y seguridad», complementó Roy López Molina (PRO), que encabeza la lista para Diputados junto a Lucila Lehmman (CC).

El santafesino José Corral, ex candidato a gobernador, añadió: «estamos viviendo una tragedia, la peor que recordamos de nuestra vida, en la que se perdió el futuro, de los jóvenes y el de nuestros hijos y en la que condenamos a los abuelos que trabajaron toda su vida a vivir en la indigencia de una jubilación. Por todo esto expulsamos a los jóvenes a que busquen su camino lejos de aquí. Tenemos la estadística que nos dice que la gente que trabaja y que cobra 50 mil pesos es pobre, y si no alcanzara con la estadística alcanza con ir a un supermercado o pagar un alquiler y veremos que la gente que trabaja en blanco -casi un privilegiado- no llega a fin de mes».

Por su parte, el concejal rosarino y ex candidato a intendente Roy López Molina planteó: «El voto es la herramienta más temida por los que hacen un negocio político de la pobreza. Esto no se trata de halcones y palomas, esto es entre halcones y buitres. Nosotros no queremos que le vaya mal a la Argentina y por eso no me gusta que le vaya mal a los gobiernos, porque cuando le va mal a un Gobierno sufre mucho más el laburante, el maestro, el jubilado que el político. Sí me niego a que este Gobierno siga llevando a la Argentina hacia la frustración permanente, hacia la pérdida de la fe en lo que podemos ser».

Sin educación no hay futuro

José Corral, ex intendente de Santa Fe, afirmó que Juntos por el Cambio tiene la misión de «poner un contrapeso en el Congreso y límites a un Gobierno que le ha puesto un pie encima a Santa Fe». Argumentó que «la provincia tiene una potencialidad extraordinaria y a veces nos cierra el gobierno, como hizo con las escuelas, los negocios, la economía, la hidrovía y las exportaciones de carne. Todo eso a los santafesinos nos perjudica, por eso debe haber gente con experiencia para defender esos intereses».

Consultado por los medios por la interna en la coalición, respondió que «hace dos años no se podría haber hecho porque los integrantes de las otras listas no estaban en este espacio. Algunos eran funcionarios del socialismo, otros jugando a la antipolítica irresponsablemente a tal punto que de un bloque de seis diputados elegidos todos -en menos de 10 meses- se fueron del espacio dejando a la gente que los votó sin representación, y otros, haciendo un mal llamado periodismo independiente».

«Jugamos de memoria con Roy Lopez Molina y Lucila Lehmann», dijo Corral, y no dejó dudas sobre su relación con Mauricio Macri, cuya presidencia coincidió con la segunda gestión de Corral en la ciudad de Santa Fe. «Tengo más fotos con Macri que con mi mujer», bromeó Corral. En tanto, López Molina agregó que dentro de los dirigentes de JxC se identifican «con el modelo de gestión y la capacidad de diálogo» de Horacio Rodríguez Larreta.

Por último, los dirigentes se refirieron al video de la docente en La Matanza. «La escuela no puede dar miedo y la máxima autoridad del país no debe consentir la violencia desde el propio Estado. Tampoco la bajada de línea. Tenemos que formar en los jóvenes espíritu crítico, razonamiento, y no la cultura del pensamiento único», afirmó Corral. Por su parte, López Molina concluyó: «Después de escuchar la justificación de Alberto Fernández del adoctrinamiento de la docente, queda claro que el kirchnerismo no reconoce ni a los chicos ni a la educación cómo límites. Sin maestros con vocación y prestigio no hay futuro».