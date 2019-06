”José Corral y Anita Martínez son la mejor propuesta para que los santafesinos vivan seguros”

La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich acompañó a José Corral y Anita Martínez en el cierre de campaña en la ciudad de Rosario, que se llevó a cabo en el Comité Radical de esa ciudad. Del acto también fueron parte los postulantes a intendente de Rosario, Roy López Molina; a senador departamental, Martín Rosúa; a diputado, Gabriel Chumpitaz; a concejala, Daniela León, entre otros.

En contacto con la prensa, la funcionaria nacional dijo: “Nosotros tenemos una propuesta que los santafesinos vivan más seguros y es la que integran José Corral y Anita Martínez. Creemos que es la mejor propuesta, porque además se alinea con el Gobierno Nacional, con una estrategia que ha dado resultados muy significativos en la lucha contra el narcotráfico, para bajar el delito y los homicidios, los secuestros, recapturar prófugos, entre otros puntos”. “Hemos charlado mucho de estos temas con José Corral y con Anita Martínez y ellos saben lo que hay que hacer aquí”, dijo la ministra. En ese sentido, puntualizó: “Inclusive el intendente José Corral ha planteado la posibilidad de que parte del dinero que Nación le adeuda a Santa Fe por retenciones indebidas del kirchnerismo, puedan ponerse a disposición de esta estrategia de generar un apoyo mayor de fuerzas federales y que de ese modo pueden ser sostenidas”.

Para Bullrich este plan de José Corral “es una buena idea acompañada claro de darle a la Policía de Santa Fe la posibilidad de modernizarse”. “Nosotros consideramos además que es necesario un cambio de gobierno en la provincia porque cuando un partido gobierna tantos años al final termina como conformándose, achanchados. Entonces es bueno el recambio en la provincia y creemos que el recambio es José Corral y Anita Martínez”, concluyó.

”Se puede vivir mejor”