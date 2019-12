José Corral: “Vamos a construir una alternativa para la provincia”

En contrapartida, advirtió: “Sí nos preocupa que el gobernador se haya salido del consenso fiscal, porque ahí había una futura reducción de impuestos que iba a ser muy buena para la producción, tanto en Ingresos Brutos como en Sellos. Lamentablemente esta decisión del Gobierno nacional de volver atrás le da la posibilidad no solo de no disminuir los impuestos como estaba estipulado, sino que incluso hay riesgo de aumentarlos”. “Queremos que esta atribución Perotti la ejerza con prudencia, porque no podemos seguir cargando a la producción con más impuestos cuando particularmente el gobierno nacional está decidiendo agregarle retenciones al campo y otras medidas que configuran un impuestazo”, finalizó.

