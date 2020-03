José Corral valora el compromiso del Presidente, pero pide el envío de más fuerzas federales

En declaraciones a la prensa, José Corral recordó que durante la anterior gestión nacional “hicimos buenas experiencias, como el caso del programa Barrio Seguro en Alto Verde, donde con una presencia masiva de Prefectura más las investigaciones de de la Justicia Federal que permitieron encarcelar al narco de la zona -que controlaba entre otras cosas el club y el servicio de cable del lugar- y se logró bajar los índices de violencia a menos de la mitad, tanto en homicidios como en heridos de armas de fuego. Hoy es un barrio en el que la policía provincial no puede garantizar ni la organización de los carnavales, que es una expresión popular muy tradicional. Lamentamos este retroceso en materia de seguridad, y es una pena que no se puedan realizar este tipo de actividades en el espacio público”, enfatizó.

