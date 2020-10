José Corral: “Entregamos a la ministra Cantero propuestas para el regreso a la escuela”

“La ministra nos dijo que le gustaría que pudiéramos volver lo más pronto posible a las escuelas y se está trabajando en ese sentido. Por eso ofrecimos nuestra colaboración y nuestra mirada respecto a la importancia de la escuela y la importancia del vínculo, vínculo entre los estudiantes, los niños y niños, el vínculo con los docentes, la posibilidad de la detección de problemas”, detalló José Corral. Al respecto, agregó que “dejamos también un informe de los temas de nutrición que la Fundación Conin pudo relevar en los años 2018 y 2019 pero no este año porque no están yendo a los jardines”.

