Javier González, nuevo párroco de Barrio Sur: «El desafío es llegar a todos los rincones de esa gran barriada”

Asumirá como titular de la nueva Parroquia “Inmaculado Corazón de María” del Barrio Sur este sábado a las 19.30.

En diálogo con la CSC Radio, González confirmó que el próximo sábado 28 de noviembre en la misa de las 19.30 comenzará el periodo de párroco en la nueva Parroquia Inmaculado Corazón de María del Barrio Sur de Esperanza. “En la misma ceremonia se declarará Parroquia a la que hoy es Cuasi Parroquia, que será otra parroquia más para la Arquidiócesis y la cuarta para la ciudad que tendrá jurisdicción en todo el barrio Sur, con las capillas Fátima y Virgen de Guadalupe, y también tendré la atención pastoral de Pujato Norte”, comentó.

Mencionó que “no es habitual en Esperanza donde sería el primer sacerdote esperancino en ser párroco en Esperanza, pero en ciudades más grandes como Santa Fe es habitual que sacerdotes de la misma ciudad sean párrocos en su ciudad”.

Analizó que “las necesidades y las conveniencias pastorales le sugirieron al obispo que podía ser yo y acepté con mucho gusto, mucho entusiasmo y con muchas ganas de trabajar”.

Contó que ya estuvo reunido con el Consejo Pastoral y el Consejo Socio Económico de la nueva Parroquia. “Conozco lo que ellos me han contado, de la vida de la Cuasi parroquia no conozco mucho aunque al barrio lo conozco por ser esperancino, lo he recorrido y en los últimos meses un poco más. Sé que tiene una gran vitalidad pero el desafío será tratar de llegar a todos los rincones de esa gran barriada”, afirmó.

Asimismo, planteó que “a los proyectos los iremos viendo junto con el los laicos y el Consejo Pastoral porque esto no es la gestión de una sola persona sino de toda la comunidad, y el proyecto es siempre el de la Iglesia: anunciar a Jesucristo, llegar como nos pide el Papa Francisco a todas las periferias existenciales y geográficas, continuar la gran tarea misionera de la Congregación del Verbo Divino y ser una Iglesia en la calle”.

En tanto, González destacó que “la Iglesia ve ese cambio” en el cual las redes sociales son muy importantes, y refirió que “desde la Congregación para las comunicaciones sociales donde trabaja el padre Lucio Ruiz se estudia, se trabaja y se impulsa y cada uno desde su lugar de acuerdo a sus posibilidades y conocimiento las va usando. De hecho la Cuasi parroquia tiene una página de Facebook y también evangelizar a través de las redes es muy importante”.

Hasta el domingo, González fue párroco de la Parroquia de Todos los Santos en la Catedral de Santa Fe donde estuvo durante 11 años y medio. Además continuará son su labor en el Arzobispado como Vicario Episcopal para los asuntos jurídicos de la curia y como juez del Tribunal Interdiocesano.

Adelantó que en Esperanza vivirá en la Basílica dado que la nueva Parroquia no tiene casa parroquial y deseó que “ojalá en un futuro podamos construir una casa para vivir en el mismo barrio”.

Por último, confirmó que el arzobispo no estará en Esperanza para la ceremonia dado que el pasado jueves fue sometido a una intervención quirúrgica y está transitando el post operatorio. Estará el vicario General de la Arquidiócesis, padre Marcelo Blanche.