Jardines de infantes y un festejo diferente en pandemia: con reclamo y de modo virtual

“Ya venimos juntando firmas para la petición de volver a abrir, hubo una reunión con el municipio pero no hubo respuestas y por eso hoy es la movilización junto con los demás comerciantes, porque no tenemos ninguna ayuda económica ni respaldo de ningún tipo. Lo único que pedimos es volver a trabajar, con el protocolo que ya se presentó y con todas las medidas que nos digan”, explicitó respecto del reclamo por la reapertura.

You may also like