Irresponsable paro municipal en medio de la crisis sanitaria

Dos días sin recolección de residuos en una ciudad con dengue. La billetera propia es más importante que los problemas de la sociedad que les paga sus salarios. Sin reacción de las autoridades.

Se cumple hoy el segundo paro de actividades de los agentes municipales locales nucleados en gran parte por el gremio rafaelino SEOM, integrante de la FESTRAM.

Poco les importó a los trabajadores municipales que la ciudad esté en alerta por un caso de dengue confirmado o que la crisis sanitaria provoque preocupantes situaciones de salubridad, higiene y convivencia. Lo más importante para ellos fue que no les propusieron un aumento de sueldo, el cual se vino actualizando mes a mes durante todo el año pasado.

Mi billetera es más importante que tu salud, es el mensaje de la dirigencia gremial esperancina que lidera Marcelino Carrel.

Nadie dice que no se deben realizar reclamos y protestas para exigir derechos. Como sociedad pedimos a los municipales un poco de sentido común.

Muchos se comunican con los medios y aseguran que «no hay libertad laboral, no me dejan ir a trabajar». Otros coinciden con la crítica de la gente pero nada le dicen a los dirigentes sindicales de la posición de bronca social en la cual los colocaron.

Si en Rosario no trabajan los municipales, la preocupación es que no habrá controles en la peatonal y aparecerán vendedores ambulantes. Si en Santa Fe no están los municipales no hay cobro de estacionamiento medido o sanciones.

En Esperanza el paro de empleados municipales significa en la situación más inmediata la NO recolección de residuos, justamente cuando las autoridades de salud terminan de confirmar que hay un habitante de nuestra ciudad enfermo de dengue.

Sin recolección de residuos, sin fumigación del barrio donde está el enfermo, sin atención inmediata en el descacharrado, nada de eso se hizo en las últimas horas porque los empleados municipales están de paro. Es decir porque reclaman un aumento salarial de un salario que tienen actualizado por inflación hasta el mes de enero.

Irresponsables

Es muy curioso que no se escuche a la dirigencia política municipal criticar esta actitud egoísta y de irresponsabilidad social. O tienen intenciones de desprestigiar el servicio de recolección de residuos para transformarlo en otro rubro «cooperativo/privado» o no quieren enfrentarse con quienes hoy los someten a una crisis de alto riesgo.