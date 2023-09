Invitan al ciclo de charlas abiertas a la comunidad “Fortaleciendo la cadena de valor”

El gerente comercial del Grupo CEM, Sebastián Galiana, dio detalles de lo que será el ciclo de charlas abiertas a la comunidad denominadas “Fortaleciendo la cadena de valor” e invitó a los esperancinos a participar. Será el lunes 18 de septiembre a las 18.30 en el complejo de cines E-max con entrada libre y gratuita.

En diálogo con la CSC Radio, Galiana contó que “el evento tendrá una duración aproximada de dos horas, ya que habrá dos charlas gratuitas”. Sobre la actividad comentó que “es una iniciativa que surge del directorio del grupo” y recordó que “Grupo CEM es la marca paraguas de las demás empresas: Carnave, Agroservicios Humboldt, que tiene su marca Avigan, y Compañía Avícola”.

Especificó que “se concretarán dos charlas que tienen que ver mucho con el espíritu que lleva a delante la empresa, que es siempre estar pensando en innovación, creatividad, desarrollo de productos y de las personas. Hemos encontrado a dos oradores de primer nivel y la idea es contarle a la gente –tanto empleados del grupo como a la comunidad en general- que hay un montón de cosas que se pueden hacer y que la gente sepa que se pueden hacer cosas nuevas todos los días”.

Adelantó que “la primera oradora de la tarde será Fabiana Renault, quien está altamente capacitada para llevar adelante procesos de innovación y de creatividad y tiene muchísimos ejemplos de trabajos que ha desarrollado en el país y el exterior, y será una charla muy interesante. La segunda charla será con Gonzalo Vilariño, ex DT de la selección argentina de fútbol de no videntes, los murciélagos. Él va a contar toda la experiencia que pasó como director técnico al formar ese equipo, que no estaba formado cuando él ingresó”.

Comentó que la capacidad es limitada porque se usará una de las salas del cine, y todavía quedan lugares disponibles para quienes deseen asistir. Los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 3496-510629.