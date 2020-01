Invitan a participar a una misa en memoria de Agustina Imvinkelried

“Avisame cuando llegues”. Es una de las frases más utilizadas por seres queridos hacia una hija, una hermana, una amiga, una novia o una sobrina. Es constante la naturalización de que tal aviso es necesario para la calma de los lazos, para preservar el bienestar y la vida. Cuando debería ser inconcebible que las mujeres salgan a la calle con la posibilidad de terminar siendo desesperadamente buscadas. Cuando una desaparición conmociona a una sociedad. Pero Agustina no pudo avisar cuando llegó. Agustina no llegó. Agustina fue asesinada.

