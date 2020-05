Investigadores de la UNL continúan innovando para minimizar el COVID-19

Se trata de 20 grupos de investigación de la UNL que presentaron proyectos en el marco de la Convocatoria del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19.

Investigadores de la UNL presentaron propuestas y desarrollos científicos como respuesta a la convocatoria del Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19, que tienen el objetivo de afrontar la pandemia y minimizar el impacto en nuestra provincia y en el mundo. La convocatoria partió del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y apuntaba a fortalecer las capacidades de los centros científicos tecnológicos para que puedan proponer soluciones y alternativas para mejorar la situación de nuestro país ante la pandemia.

Las propuestas abarcan desde kits para el diagnóstico cuantitativo del virus, evaluación de nuevos fármacos, dispositivos móviles de desinfección UV de ambientes, desarrollo de una barrera textil contra Covid-19 para la confección de elementos de protección, formulación de alimentos para adultos mayores y control de calidad de elementos como el alcohol en gel.

Los proyectos fueron presentados por grupos de investigación pertenecientes a las Facultades de Ciencias Médicas, Bioquímica y Ciencias Biológicas; Humanidades y Ciencias; Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Ingeniería y Ciencias Hídricas; Ingeniería Química; y Ciencias Veterinarias. Asimismo, se presentaron proyectos desde los Institutos de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC UNL-Conicet), el Centro de Medicina Comparada – Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (UNL-Conicet), Instituto de Tecnología de Alimentos, y las empresas Biotecnofe SA y Cellargen Biotech SRL.

En el proceso de formulación de los proyectos y en la presentación de los mismos a la convocatoria del Programa, el Cetri Litoral de la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNL, tuvo un rol importante en el acompañamiento a los investigadores junto con los responsables de vinculación de cada unidad académica. El equipo de esta oficina de la Universidad ha brindado asesoramiento en los aspectos vinculados a la formulación de los proyectos y continuará acompañando el proceso de administración y gestión de los mismos.

Algunas de las alternativas presentadas

Un equipo interdisciplinario de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, propuso el “Desarrollo de un kit para la detección cuantitativa de SARS-CoV-2 mediante PCR en tiempo real”. “La idea es desarrollar una serie de reactivos que permiten detectar la carga viral, es decir, estimar la cantidad de virus que tiene el paciente. Actualmente, las técnicas que se usan lo determinan en forma cualitativa, es decir, determinan si el paciente tiene o no tiene el virus, pero no determina cuánto tiene”, comentó Jorge Guillermo Ramos, investigador que coordina el trabajo. Y agregó que “es muy importante conocer la carga viral. Es un faltante en el estudio de la enfermedad, no solamente desde el punto de vista de la investigación básica sino desde la clínica. El aporte sería grande debido a que nos permitiría conocer la correlación entre el avance de la enfermedad, la cantidad de virus que posee el paciente y las razones por las cuales tenemos tantos casos de pacientes asintomáticos o con muy pocos síntomas. También podríamos conocer qué es lo que pasa de acuerdo a los grupos etarios (niños, adultos y adultos mayores)”.

Ramos también expresó su compromiso como investigador en estos momentos de crisis: “somos especialistas en la técnica que se utiliza para la detección del virus y la aplicamos a otras cosas. Creemos que es nuestro deber como investigadores contribuir a través de nuestro conocimiento aportando en conocer el desarrollo de esta enfermedad y disminuir así sus efectos. Lo consideramos un deber ético porque somos especialistas en esto”.

Por su parte, un grupo de investigadores de la Facultad de Ingeniería Química, propuso un proyecto para desarrollar y diseñar un sistema para el corte y armado de batas y camisolines de films de polietileno desechables y que sean reciclables. “La inquietud vino por una empresa local que produce envases plásticos flexibles de polietileno. Ellos han recibido consultas de distintos organismos de la región, principalmente de efectores de la salud, en cuanto al abastecimiento de elementos de protección personal de este material”, comentaron los investigadores integrantes de la cátedra de Higiene, Seguridad y Métodos de Trabajo del Departamento de Ingeniería en Gestión Industrial. “El equipo de I+D+I desarrollará principalmente el prototipo de la línea de producción para pasar a la escala industrial”, agregaron. El proyecto da respuesta a las necesidades de los trabajadores de la salud que dependen de la protección personal y de la escasez de suministro en el mercado local. Cabe destacar que este producto es ofrecido en otros países, principalmente en China, sin embargo al momento de presentación del proyecto no se ha tenido conocimiento de empresas locales que realicen estos productos como así tampoco se conoce la existencia de equipos específicos para su producción. El desafío que se plantea es implementar el desarrollo en el corto plazo.

También vinculada a los aspectos de la higiene, que se hicieron claves para combatir esta enfermedad, el Laboratorio de Control de Calidad de los Medicamentos, de la FBCB, busca realizar controles de calidad a los productos sanitizantes tales como alcohol en gel, alcohol glicerinado y soluciones de alcohol diluido que se venden en diferentes lugares y carecen de rótulos, datos del elaborador, información sobre su composición, etc, lo cual no presenta una garantía de calidad. Mercedes De Zan, responsable de este proyecto, comentó que se proponen “poner en funcionamiento una plataforma analítica para realizar el control de calidad de productos que se ofrecen en el mercado de la ciudad de Santa Fe y zonas de influencia y de los que se elaboran en instituciones públicas de la provincia; para su distribución en servicios de salud y distintas reparticiones estatales. Mediante el uso de una técnica analítica llamada cromatografía gaseosa podemos cuantificar el alcohol presente en el producto y verificar que no contenga compuestos tóxicos, o si los contienen, que no superen cierta cantidad permitida. Esperamos de esta manera colaborar con el manejo de la prevención de la enfermedad causada por el SARS-COV-2 en nuestro entorno al garantizar la provisión de productos sanitizantes de buena calidad en resguardo de la salud pública”.

Desde el Departamento de Geografía de Facultad de Humanidades y Ciencias – UNL y Conicet, investigadores proponen “el diseño e implementación de un mapa interactivo disponible en la web que sistematice información georreferenciada relacionada al Covid 19 y pueda constituirse en una herramienta que sirva para el monitoreo y la ayuda a la toma de decisiones ante esta pandemia y eventuales situaciones similares en el futuro a las autoridades sanitarias”, comentó Néstor Javier Gómez, coordinador del equipo de trabajo. Partieron de identificar la necesidad de una integración de información espacial en un único dispositivo a través de la reunión de diversas variables relevantes. Asimismo, Gómez comentó que como investigadores, presentar esta propuesta es “una oportunidad y un desafío. También una manera de aportar desde la especialidad o campo temático que tenemos, en ese caso la geografía y los sistemas de información geográfica. Además significa una posibilidad de favorecer y fortalecer la articulación en ciencia y tecnología y el medio en el cual nos insertamos”.

Capacidades

Estas 20 propuestas, más allá del proceso de selección que aún no se ha desarrollado, implican un significativo testimonio del enorme potencial institucional de gestión y de las capacidades científicas y tecnológicas de la comunidad de investigadores de la UNL para generar conocimiento comprometido con las necesidades de la región, del país y del mundo.

Cabe destacar la política y la gestión de acciones asociativas, en tanto modo de entender los procesos de desarrollo, entre las distintas instituciones y organizaciones innovadoras que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de la región, donde desde distintos ámbitos científicos y socioproductivos se trabaja articuladamente en aspectos estratégicos, en políticas de estado, y en proyectar acciones que tengan que ver con las necesidades del presente y la planificación del futuro.

Las 20 propuestas de la UNL

1- Geoportal del COVID 19 para la Provincia de Santa Fe; presentado por el Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

2- Evaluación de nuevos fármacos y dispositivos médicos para COVID-19: garantía de capacidades funcionales en el Centro de Medicina Comparada; presentada por el Centro de Medicina Comparada e Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (UNL-Conicet).

3- Repensando la capacidad de respuesta institucional del sistema de salud del Aglomerado del Gran Santa Fe post pandemia COVID-19; presentado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

4- Desarrollo de un kit para la detección cuantitativa de SARS-CoV-2 mediante PCR en tiempo real; presentado por el Departamento de Bioquímica Clínica y Cuantitativa de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas.

5- Optimización de Dispositivos Móviles de Desinfección UV de Ambientes en el Marco de la Pandemia COVID-19; presentado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC). UNL-Conicet.

6- Desarrollo de una barrera textil activa contra SARS-CoV-2 para la confección de elementos de protección personal; presentado por el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC), Conicet y Facultad de Ingeniería Química, UNL.

7- Desarrollo de métodos analíticos multivariados (NIR/PLS) para la determinación de principios activos en materia prima y productos semielaborados de especialidades medicinales vinculadas al COVID-19 del Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos; presentado por la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas.

8- Formulación y desarrollo de alimentos de interés social para mejorar la dieta de adultos mayores; presentada por la Universidad Nacional del Litoral.

9- Control de Calidad de Alcohol en Gel; presentada por la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas.

10- Desarrollo de tests diagnósticos de COVID-19 optimizados mediante un screening previo con distintos antígenos del virus SARS-CoV-2; presentado por la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas.

11- Desarrollo e implementación de un piloto automático para navegación autónoma de plataformas de desinfección; presentado por UNL-Conicet.

12- Volantapp: asistencia médica y veterinaria para la familia rural; presentada por el Centro de Innovación Tecnológica (CITec) y Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV).

13- Desarrollo de un sanitizador costo-efectivo basado en el uso de ozono para descontaminar espacios públicos; presentada por el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC). (UNL-Conicet).

14- Desarrollo de Dispositivos de Sanitización para Aplicaciones Múltiples Basados en Procesos con Ozono como Desinfectante; presentada por el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (UNL-Conicet).

15- Desarrollo de una formulación de administración intranasal basada en nanotransportadores antivirales y antiinflamatorios; presentada por el Área de Biocoloides y Nanotecnología del Instituto de Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ingeniería Química.

16- Desarrollo de un método de diagnóstico, control y monitoreo epidemiológico de COVID-19; presentado por el Laboratorio de Desarrollo Biotecnológico, Laboratorio de Cultivos Celulares, Centro Biotecnológico del Litoral, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Cellargen Biotech SRL, Biotecnofe SA.

17- Desarrollo y diseño de un sistema para corte y armado de batas/camisolines de films de polietileno desechables y reciclables; presentado por la Facultad de Ingeniería Química.

18- Videoendoscopio de bajo costo y elementos de protección con impresión 3D; presentado por el Centro de Estudios para la Formación e Innovación para la Enseñanza en Ciencias de la Salud (CEFIECS), Facultad de Ciencias Médicas (FCM).

19- Desarrollo de la producción de ácido poliacrílico, presentado por la Facultad de Ingeniería Química.

20- Optimización de Dispositivos Móviles de Desinfección UV de Ambientes en el Marco de la Pandemia COVID-19; presentado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) y el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química (INTEC). (UNL-Conicet).

Sobre la convocatoria

El Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19, que tendrá un financiamiento de $50.000.000, estuvo destinado a grupos de investigación que cuenten con un destinatario, que podrá ser la provincia o alguno de sus municipios, cuyos proyectos contribuyan a mejorar las capacidades científicas o tecnológicas locales (desarrollo de sistemas de información, análisis de datos, evaluación del impacto social y económico en los territorios, diseño y desarrollo de elementos de protección personal, entre otras), para aportar al fortalecimiento del sistema público en la atención de la pandemia del COVID-19. Los proyectos que se presentaron desde la Universidad tienen un plazo de realización que va de 3 a 12 meses, según el desarrollo planteado.

A nivel nacional, se presentaron más de 500 proyectos que esperan ser evaluados por la Subsecretaría de Coordinación Institucional y la Subsecretaría de Federalización del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.