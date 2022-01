Intensifican la pretemporada los tenistas del Lawn Tennis Club

El grupo de tenistas de competencia del Lawn Tennis Club Esperancino prácticamente no tuvieron descanso en su pretemporada, buscando la mejor forma para encarar la nueva temporada 2022.

Desde el pasado mes de diciembre se viene trabajando con quienes se presentan en competencias de nivel. Solo hubo un receso entre las fiestas de fin de año, para retomar de inmediato, en enero.

Cinco son los tenistas de competencia que vienen entrenando bajo las órdenes del Prof. Fabián Plantón. Lo hacen a primera hora de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, agregándoles tareas vespertinas tres días a la semana.

Las practicas se intensifican en este mes de enero, mas allá de las temperaturas reinantes, ya que en febrero se ponen en marcha los distintos calendarios.

Fabián Plantón se refirió a cada uno de los jóvenes valores de la entidad. “Las primas Auce, Juliana y Malena – manifestó – seguirán jugando en la Federación Santafesina, que abarca una amplia zona, de Rosario y el sur santafesino. No lo hacen en la Liga del Litoral porque no hay en nuestra zona gran cantidad de jugadoras. Están en el segundo año de Sub 16. O sea que afrontan una muy buena temporada, como para seguir creciendo, y quizás poder pegar el salto a otro nivel, como el de Torneos Profesionales o Future”.

Sobre Bernardo Gay indicó “pasó de categoría, ahora está como Sub 18. Estamos evaluando lo que vamos a encarar con él. Es probable que haga Torneos Profesionales y porque no intentar meterse en Qualy de Future, del orden internacional”.

Los mas grandes del grupo son Elian Vener y Federico Zeiter, este último que llega de Rafaela para realizar una intensa pretemporada. “Ya vienen jugando Torneos Profesionales, más allá de que poseen 20 y 19 años respectivamente. Creo que están bien encaminados para seguir jugando a nivel Profesional y buscar chances de insertarse en las clasificaciones del plano internacional, porque en el Calandario habrá numerosos Torneos Future y Challenguer. El tenis juvenil, de desarrollo, en el país ha crecido enormemente, y ellos son una muestra de ello. Por lo que existen buenas perspectivas.”

POSIBILIDAD DE ABIERTO

Con respecto al Calendario 2022 de la Liga de Tenis del Litoral Argentino y posibilidad de que el Lawn Tennis Club Esperancino tenga cabida en el mismo, afirmó Plantón que “el deseo de la entidad es poder tener un Torneo Abierto, o ex Grado 3, este año. Pero dependerá del armado del calendario de la Liga. Se diagrama un certamen de este nivel por mes, o sea que en la temporada podría haber 8-9 convocatorias. Y los clubes interesados en ser sedes son más, por lo que a veces no se puede cumplir con todos. El club está en condiciones para recibir un Abierto, no así un Regional o ex Grado 2, donde ya involucra mayor competencia, incluyendo singles y dobles, y no se cuenta con la capacidad de canchas suficiente para recibirlo.”

Quiso agregar también que “el LTCE continuará participando y organizando Encuentros de tenis promocional como es el Circuito del Centro y lo que llama Colorín Colorado que involucra a las Escuelitas de tenis de las instituciones de la región”.