Intensa agenda deportiva para Alma Juniors este fin de semana

Básquet, hockey, rugby y vóley tienen actividades programadas para este sábado y domingo en el estadio Enzo Scocco y en el Polideportivo. Aquí en detalle en cada disciplina.

Básquet: las formativas de Alma Juniors reciben a Alumni de Laguna Paiva

Este sábado se pondrá en marcha la tercera fecha del Torneo Oficial de formativas organizado por la Asociación Santafesina de Básquet.

En el estadio “Dr. Enzo Scocco”, Alma Juniors recibirá a Alumni de Laguna Paiva por la zona “B”.

Premini y mini jugarán de manera amistosa a las 9 y 10:30 respectivamente.

En tanto el partido de U16 será a las 12 y el de U18 a partir de las 14.



VÓLEY:

Vóley: las sub 19 de Alma Juniors juegan su primer encuentro en Santa Fe

Este sábado la categoría sub 19 del Club Atlético Alma Juniors tendrá su primera competencia oficial de año.

El primer encuentro organizado por la Asociación Santafesina de Vóleibol se jugará en Banco Provincial de Santa Fe y, además del equipo esperancino y el anfitrión, participará Libertad de San Jerónimo Norte.

Vóley sub 21: los varones de Alma Juniors debutan como locales ante Regatas

Este sábado se pondrá en marcha el torneo sub 21 de la Asociación Santafesina de Vóleibol y el equipo de varones del Club Atlético Alma Juniors será local de Regatas de Santa Fe.

El partido está programado para las 12 en el estadio “Dr. Enzo Scocco”.

Vóley: las sub 14 de Alma Juniors serán anfitrionas del primer encuentro

Este sábado la categoría sub 14 del Club Atlético Alma Juniors tendrá su primera competencia oficial de año.

Las chicas serán locales del encuentro clasificatorio organizado por la Asociación Santafesina de Vóleibol.

El inicio de la competencia está programado para las 10 de la mañana.

RUGBY:

Rugby: Alma Juniors debuta en el TRL recibiendo a Tilcara

Este sábado las categorías superiores del Club Atlético Alma Juniors debutarán en la segunda división del Torneo Regional del Litoral organizado por las uniones de rugby de Santa Fe, Paraná y Rosario.

En el Polideportivo de Avenida Argentina recibirán a Tilcara de Paraná por la primera fecha.

La actividad inicia a las 12:45 con prereserva, mientras que reserva juega desde las 14:15 y primera a partir de las 16.

La entrada es libre y gratuita y habrá servicio de bufet.

Por su parte los infantiles, desde la categoría escuelita hasta M14, visitan a La Salle Jobson de Santa Fe para disputar un encuentro amistoso.

HOCKEY:

Las Lobas debutan en el Dos Orillas recibiendo a CAE Negro

Este sábado los equipos femeninos del Club Atlético Alma Juniors debutan en el torneo Dos Orillas organizado por la Asociación Santafesina de Hockey.

Por la zona Campeonato “A”, Las Lobas reciben a Club Atlético Estudiantes de Paraná “Negro” en la cancha de césped sintético del Polideportivo.

La actividad inicia a las 9 con sub 12, desde las 10 juegan las sub 14, a partir de las 11:30 las sub 16, sub 19 a las 13, reserva desde las 14:30 y cierra la primera a partir de las 16. También juegan de manera amistosa las infantiles.