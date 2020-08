Inspirando la creatividad de los más pequeños, Fundación Innovar celebra el mes del niño

Desde el lunes 10 y hasta la hora 24 del lunes 31 de agosto vamos a recibir vía WhatsApp, al 3404 419072, aquello que los niños quieran compartir con nuestra comunidad, una foto de un dibujo hecho por ellos, un video cantando, un audio contando un chiste, una foto familiar o individual, un video realizando un desafío, etx, etc, etc, lo que más quieran compartir nos lo mandan vía mensaje de WhatsApp lo recibimos y lo mostramos en nuestra web www.innovarsantafe.com

