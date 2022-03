Inseguridad: Vecinales, comercios, industriales y productores piden hablar con Perotti

El titular de la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCoEs), Diego Baigorria, se refirió a la problemática de la inseguridad y la necesidad de tomar medidas al respecto, así como a la situación del sector comercial de la ciudad. Calificó al programa «Ojos en Alerta» como un grupo de whatsaap y pidió tener respuestas serias en los pedidos de la gente.

En diálogo con la CSC Radio, Baigorria sostuvo que la entidad acompaña el reclamo de los vecinos por la inseguridad con el objetivo de “compartir el trabajo que se viene haciendo desde hace cinco años” y recordó que se reunieron “con todos los ministros de Seguridad, con todos los jefes de la Unidad Regional, el fiscal, los concejales”. “Vemos que cada vez que una institución habla del tema seguridad, quiere arrancar de cero y se pierde en el camino el trabajo que un montón de instituciones, entre ellas UCoEs, hemos llevado adelante”, mencionó.

Respecto de las soluciones efectivas, afirmó que “con la intendenta ya se habló todo lo que había que hablar, ella está al tanto de todo y en algunas cosas puede tener capacidad de acción y en otras no, por eso cuando el grupo de vecinalistas nos sumó junto a Sociedad Rural planteamos ir directamente al grano, redactamos una nota, la presentamos al gobernador (Omar) Perotti en su última visita al ITEC pidiéndole una audiencia a él y a su ministro de Seguridad con el cual ya nos habíamos reunido en la Intendencia local cuando era secretario de Seguridad”.

Advirtió que “de alguna manera hay que tomar el toro por las astas, y cuantas más instituciones avalen este pedido y cuanto más la ciudadanía se comprometa también, va a ser mejor” y cuestionó que “Perotti nos dijo que hay ciudades mucho más calientes para el delito que Esperanza, pero eso es un consuelo de tontos”.

En ese marco, el dirigente planteó que “el programa Ojos en Alerta es un sistema de alerta y nada más, es un grupo de Whatsapp como pueden hacer 50 vecinos en un barrio para avisarle al 100. El aviso o el alerta del programa va a un centro de monitoreo que de allí deriva el problema: si es un escape de gas, lo deriva a Sapem; si es un transformador lo deriva a EPE; si es un robo, deriva a policía o si es un incendio lo derivará a bomberos”.

“Es un programa virtuoso pero con otros aspectos que lo complementan, se propone como una medida para acelerar los tiempos de respuestas y va a optimizar esa respuesta pero no dice con qué recursos. En tal sentido, lo que proponemos es complementarlo con más gente en la calle optimizando al personal que está en las oficinas”, analizó.

La realidad del sector comercial

Consultado por la situación del comercio local, Baigorria sostuvo que “el poder adquisitivo sirgue en caída libre, es muy triste para todos lo que está pasando y esto a muy corto plazo tendrá que tener un giro de 180° porque la cosa no da para más”.

“El esfuerzo siempre cae en el sector privado, que hay que retrotraer precios, aumentar retenciones, siempre pegándole al que produce”, lamentó y planteó que “el sector público y el sector político no sufrieron la pandemia, qué sueldo se retrotrajeron, si no pagan ni la birome que usan, con lo cual no se puede exprimir al sector privado para agigantar al sector público”.

Asimismo, apuntó que “otra batalla que hay que dar es contra la economía informal; hoy tenemos más del 50% de la economía en informalidad y en Esperanza junto con ASSAL se detectaron el año pasado 370 cocinas no regularizadas o formalizadas”.

Mujeres celebraron su día

Diego Baigorria desde la comisión central de la Unión de Comerciantes Esperancinos destacó el trabajo del Grupo de Mujeres de la institución que mostró no sólo una gran convocatoria sino una mejor organización para brindarle a las mujeres una gran fiesta.

Música en vivo, karaoke, sabores y tragos para todos con las ganas de disfrutar de una noche diferente.