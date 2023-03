Inseguridad en Santa Fe: por impulso del diputado Juan Martín, Aníbal Fernández deberá dar explicaciones en Diputados

El legislador nacional de Santa Fe exigió que el ministro de Seguridad se presente en la Cámara. El funcionario nacional deberá dar explicaciones por la grave situación de violencia e inseguridad que atraviesa Santa Fe. El oficialismo comprometió su presencia el 9 de marzo. El legislador había reclamado respuestas ante la reducción de partidas presupuestarias en el rubro seguridad. En ejecución de partidas, hoy la provincia se ubica en el lugar 14, pese a la delicada situación que se atraviesa.

“A la falta de resultados del gobierno provincial para enfrentar la seguridad en Santa Fe, se suma la alarmante disparidad en la distribución de recursos que expone con claridad que Nación le soltó la mano a la provincia y la dejó a merced del delito, el narcotráfico y las economías delictivas” denunció este martes el diputado nacional Juan Martín, de Juntos por el Cambio.

El legislador radical santafesino, durante el transcurso de la sesión, solicitó un apartamiento del reglamento para pedir la interpelación del ministro Aníbal Fernández, solicitud que forzó al Frente de Todos a comprometerse a acompañar la demanda y pedir que el funcionario nacional asista a la Cámara. Tras ello, se fijó como fecha para esta citación el jueves 9 de marzo, en la comisión de Seguridad Interior, de la cuál el santafesino Juan Martín es vicepresidente. Así se comprometió en el recinto el presidente de la comisión de seguridad, Ramiro Gutiérrez y el presidente del bloque del Frente de Todos Germán Martínez.

Situación de las partidas

“En lo ejecutado por Nación, en lo efectivamente gastado, Santa Fe queda para lo último. Según los datos cargados en Presupuesto Abierto ocupamos el puesto 14 en la consideración del gobierno nacional en el ranking por provincias. ¡14¡”, subrayó el diputado en su intervención. Y detalló: “En el 2022, apenas se ejecutaron en Santa Fe 6.599 millones, Catamarca por ejemplo ejecutó 9.212 millones, una provincia como San Juan ejecutó más que Santa Fe y hay provincias como San Luis que multiplicaron por 12 su presupuesto”.

A esto sumó que en lo que va de 2023, “la situación no es diferente. Según los números de ejecución del presupuesto al 22 de febrero llevamos ejecutados sólamente 399 millones, lo que nos sigue ubicando en el puesto número 14 de prioridad nacional”.

“Y ni hablar si tomamos los datos per cápita, la disparidad es mucho peor. En 2022 quedamos últimos. ¿A qué se debe semejante arbitrariedad?”, se preguntó el legislador radical en Juntos por el Cambio. Para Juan Martín “la realidad es que cuando discutimos Presupuesto traen acá espejitos de colores y se jactan de poner en prioridad la situación de violencia que atravesamos en la provincia. Tienen hasta el tupé de señalar a los diputados de la oposición. Tarde o temprano el relato choca de frente con lo que terminan haciendo o mejor dicho, no haciendo en Santa Fe”.

“En nuestra provincia estamos en el peor de los mundos: a la falta de resultados del gobierno provincial del gobernador Omar Perotti, se le suma el destrato burdo del gobierno nacional. Hay que decirlo con todas las letras: estamos a la intemperie. Dejaron a Santa Fe en completo desamparo y en manos de las economías delictivas y el narcotráfico”.

“Y queda claro que no hay plan en materia de seguridad en éste gobierno. No es prioridad, no está en la agenda. Pero a ésta altura pedir un plan ya es demasiado. No lo tuvieron durante los más de tres años de gobierno y no lo van a tener ahora de salida. Pero lamentablemente los santafesinos no podemos esperar a que termine este gobierno. Porque como ya lo hemos dicho hasta el cansancio: Santa Fe duplica la tasa nacional en homicidios y hasta los triplica y casi cuadruplica en sus principales conglomerados, como Santa Fe y Rosario. Se nos va la vida en el camino”, lamentó el legislador.

La magnitud de la tragedia

“A ver si tomamos noción de la situación: 2022 fue el año récord de homicidios en el departamento Rosario, 288. En lo que va del año, llevamos 56 homicidios en 57 días. Casi uno por día”, enumeró Juan Martín. “Y frente a esta realidad el ministro de seguridad tiene el descaro de ir a la provincia, hacerse el ofendido y escupir soberbia. Que no le vengan a preguntar qué pasa en Santa Fe, que es un tema que arrastramos hace 20 años y él no tiene nada que ver. Paradójicamente, hace poco más de un año en septiembre de 2021, decía exactamente lo contrario y lo cito textual: “No podemos mirar esta situación como una situación pura y exclusivamente de Santa Fe, sino que compete a todos los argentinos. O resolvemos una situación de esta característica o vamos a ver más complicaciones de las que vimos hasta este momento”. Parece que se olvidó rápido el ministro”, reprochó el legislador.

Juan Martín también cuestionó: “Además Aníbal Fernández relativiza, muy suelto de cuerpo, que la mayoría de las muertes son todas entre bandas. Que le diga el ministro en la cara a las familias de Roberto González o de Jorge Scarafía, de 68 y 74 años, adultos mayores a los que sus familiares encontraron sin vida en sus casas cuando les robaron en la ciudad de Santa Fe. Que se lo diga al hijo de 10 años de Esteban Fernández, un laburante al que asesinaron para robarle la bicicleta. O a los amigos de Jimi Altamirano, que lo único que hizo para merecer la muerte es caminar por las calles de Rosario, donde fue elegido al azar para enviar un mensaje mafioso. Lo mataron y lo dejaron tirado frente a la cancha de Newells. No paramos de cruzar.

“Tiene que venir el ministro a responder ¿Qué pasa que no llegan los federales que anunciaron a la provincia? ¿Dónde están asignados los que en teoría llegaron? ¿Qué funciones cumplen? ¿Cómo se articula ese trabajo con la provincia y los municipios?”, indicó el diputado, que finalizó advirtiendo: No hay más tiempo, cambian los ministros pero la sarasa parece ser marca registrada de éste gobierno. Y por si no se dan cuenta, en Santa Fe la cosa no está para sarasa”.