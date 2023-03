Infantiles y juveniles del rugby de Alma Juniors en amistosos preparatorios

Este sábado las categorías infantiles y juveniles del Club Atlético Alma Juniors jugaron diversos partidos amistosos. Por el torneo del litoral Alma Juniors quedó libre este sábado.

En el Polideportivo los juveniles fueron locales de CRAR de Rafaela, que se impuso 46 a 0 en M15, 47 a 7 en M16, 60 a 7 en M17 y 29 a 28 en M19.

Por su parte los infantiles (de Escuelita a M14) viajaron a CRAR y disputaron diferentes partidos amistosos sin puntuación, además de compartir una grata jornada junto a sus profesores y familiares.

Rugby del Litoral

Se jugó ayer la tercera fecha del torneo de rugby regional donde Alma Juniors quedó libre.

Los resultados fueron: Provincial de Rosario 17 – CRAR 66; Logaritmo 19 – Los Caranchos 30; La Salle 6 – Jockey de Venado Tuerto 7; Tilcara 41 – Universitario de Santa Fe 7. Libre: Alma Juniors.

Posiciones: Los Caranchos 15; Jockey de Venado Tuerto 14; CRAR 10; Tilcara 5; Alma Juniors 4; La Salle 1; Universitario de Santa Fe, Logaritmo y Provincial 0. CRAR – La Salle y Alma Juniors – Logaritmo son partidos pendientes de la segunda fecha.

Próxima jornada (4ª): Universitario de Santa Fe vs. La Salle; Jockey de Venado Tuerto vs. Provincial; CRAR vs. Logaritmo y Los Caranchos vs. Alma Juniors. Libre: Tilcara.