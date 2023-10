Inés Barlasina amplía su propuesta con una galería de arte

A los talleres le incorpora una galería que permitirá brindar exposiciones y charlas. Este sábado el espacio se habilitará con la muestra «Coexistir» de Analía Müller y Paola Rossi.

Inés Barlasina Galería – Taller, es un espacio artístico abierto a todo público, donde se tiene como objetivo la visibilización y circulación artística de la ciudad de Esperanza y sus alrededores.

No sólo se seguirán dictando distintas disciplinas y talleres, sino que se da paso a un nuevo espacio, posibilitando distintos encuentros con artistas invitados, seminarios de los mismos, charlas pedagógicas docentes, personas afines o no a la esfera artística; generando así una nueva dinámica pedagógica – productiva, para enriquecer no solo la obra individual, sino el espacio artístico en si mismo.

Este sábado 28 de octubre a las 20:30 se realizará la inauguración de la nueva propuesta presentando la muestra «Coexistir» de dibujos y objetos de las artistas Analía Müller y Paola Rossi. Será en Lavalle 1786.