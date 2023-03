Industriales santafesinos se expresaron por los hechos de violencia en Rosario

Los industriales santafesinos nucleados en la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) –que preside el esperancino Víctor Sarmiento- expresaron su angustia y preocupación por la violencia que todos los días se manifiesta en la ciudad de Rosario, criticaron a quienes realizan manifestaciones públicas pidiendo la aplicación de las más “variopintas acciones” y ante la pregunta de qué pueden hacer para ayudar a salir de esta situación se respondieron que con las acciones de siempre: trabajar, invertir, producir y generar trabajo digno.

La ciudad de Rosario “viene siendo atravesada por una ola de inseguridad y violencia, agravada en los últimos años que nos afecta absolutamente a todos y todas, sin exclusiones”, indicaron desde Fisfe en un comunicado de prensa difundido este martes.

Asimismo, criticaron a “muchos que, en algunos casos, producto de la indignación y la impotencia, y en otros del peor oportunismo, hacen manifestaciones públicas de todo tipo, reclamando y exigiendo la aplicación de las más variopintas acciones, en la mayoría de los casos alejadas del análisis profesional y contradictorias entre sí”.

“Como industriales santafesinos, ciudadanos al fin, también nos preguntamos todos los días qué más podemos hacer en esta etapa tan difícil y, más allá de continuar reclamando a las autoridades competentes de los distintos niveles del Estado Nacional la aplicación y coordinación de todas las acciones a los fines de combatir el delito organizado, nuestra respuesta siegue siendo la misma de siempre: trabajar, invertir, producir, generar trabajo digno”, expresaron.

Finalmente, recordaron los resultados del Mapa Productivo Laboral Argentino elaborado por los Ministerios de Economía y Trabajo; y desarrollado por el Centro de Estudios para la Producción -CEP XXI- de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, donde resulta que Rosario es el Departamento con más establecimientos y empleo industrial en el país con 3.250 establecimientos manufactureros que ocupan 51.925 trabajadores asalariados registrados, lo que equivale al 4% del total nacional.

“La provincia de Santa Fe cuenta con 64.205 establecimientos industriales, que emplean a 519.396 trabajadores y trabajadoras. Esa es nuestra fortaleza contra el delito y ese es nuestro mayor aporte. Esto es Rosario y no el otro (lo que no negamos ni ocultamos, pero es la excepción y no la regla). No queremos opinar de lo que no sabemos, solo queremos seguir aportando con lo que más sabemos con el mismo objetivo de siempre: promover el desarrollo económico y social inclusivo, en una sociedad en paz y sin violencia”, concluyeron.