Increíble: robaron 70 metros de silobolsa en un campo de Colonia San José

El productor de Colonia San José, René Brusa, sufrió el robo de la cobertura de 70 metros de silobolsa dejando el sorgo sin tapar con las consecuencias económicas y productivas que eso acarrea. La denuncia se radicó en la comisaría de Colonia San José.

En diálogo con la CSC Radio, Brusa contó muy acongojado que “el domingo a la mañana” encontraron “el silo al descubierto, son 70 metros de silobolsa de sorgo que tenía como reserva”.

Mencionó que “hablando con gente que se dedica a realizar el silobolsa desde hace muchos años, nunca habían visto algo por el estilo porque era usual que sufrieran cortes o daños pero que se roben los 70 metros de la cobertura del silobolsa y lo dejen al desnudo es increíble”.

Resaltó asimismo que “lo hicieron con total impunidad, no se sabe cómo lo sacaron porque hay que manejar casi 150 kilos o más de nylon, lo que no es fácil”. “No se veían pisadas, parece que un ovni sacó los 70 metros de silobolsa; se ve que lo arrastraron y lo sacaron por arriba de un alambrado hacia un campo lindante, a 50 metros del portón, y en una camioneta que dejó rastros de aceite”, relató.

Lamentó “el deterioro proteico que esto conlleva” pero “además nadie sabe cómo solucionar el problema porque no es lo mismo una pedrada que se puede tapar, porque estos son 70 metros que están al aire libre y no sabemos cómo salvar algo”. Al respecto, explicó que “estamos a minutos del invierno y eso era la reserva, habíamos pasado una sequía brutal y la reserva es oro en polvo porque es necesaria para darle de comer a los animales”.

“El daño que produjeron no es solo económico, todavía no se puede cuantificar, pero ahora hay que salir disparado a comprar lona para taparlo de alguna forma para que tome el menor aire posible, resguardarlo de las lluvias, y encima no estoy seguro de que no lo roben de nuevo”, señaló.

El pequeño productor sanjosesino comentó que el silobolsa robado “tenía un año de colocado, pero estaba nuevo, son ningún deterioro” y también analizó que el campo “está lindante a Santo Tomé y hay delitos constantemente”. Ante esto, alertó a los productores de la zona “que cuiden su silobolsa porque ahora no es que le hacen un corte, donde el grano se puede reembolsar, acá quedó el grano al descubierto”.

Por último, dijo que «la sensación que deja esto es ganas de tirar todo y quedarse en casa».

Imagen sólo referencial