Incidentes en Boca de Nelson-Juventud: «Estas cosas se tienen que terminar», reclamó Montalbetti

El director técnico de la 1° División de fútbol de Asociación Deportiva Juventud, Germán Montalbetti, lamentó los incidentes vividos en Nelson y se manifestó sumamente preocupado y contrariado por lo sucedido.

En diálogo con la CSC Radio, Montalbetti se manifestó “bastante contrariado y molesto” con el tema porque “tener que salir a hablar por un acto de violencia no es lo que uno quiere” y lamentó que “la primer nota que uno da en el año tenga que ser por violencia”.

En ese marco, comentó que “en el segundo tiempo pasó algo que no debería haber pasado, con mucha gente de Nelson subida a los tapiales que están detrás de los arcos, y no se puede jugar así” e incluso mencionó que “en el inicio del partido de Reserva el árbitro de buena manera hizo bajar algunos hinchas porque los tapiales dan directamente al campo de juego, no hay tejido de por medio ni nada”.

“No se puede jugar así y hay que detener el juego, porque no pasa nada, hasta que pasa, y cuando pasa, todos somos humanos. Si bien yo estaba lejos, entiendo que hubo algunas agresiones a nuestro arquero, que de cierta manera respondió con algún insulto lo que es entendible, porque el jugador se calienta, se cansa. Y lamentablemente el que pierde siempre es el jugador porque al que insulta de afuera no le pasa nada, se va a la casa, y el jugador que responde se va expulsado y no puede jugar, y perjudica al equipo”, analizó.

“Estas son las cosas que desgastan”, admitió y recordó: “Yo no hablo con nadie, jamás en mi vida intercambié una palabra con alguien de la hinchada de San Lorenzo en un partido, y estuve dos años”.

“Uno va, hace su trabajo de la mejor manera que puede y trata de evitar el afuera. Pero ayer me cansé porque en medio de todo el quilombo, yo estaba tratando de ver que la gente de Juventud esté bien, porque había familias, mujeres, niños, amigos y estaba preocupado, mientras tenía a un metro, a un tipo en un tejido insultándome y echándome la culpa de que todo había sido por un jugador mío que había provocado todo, que le enseñe educación y otras barbaridades. Y yo me reí porque hacía dos minutos el técnico de ellos me vino a pedir una cinta medicinal para el arquero de ellos que estaba lesionado y se paraba el juego continuamente porque el arquero no podía jugar, y nosotros le dimos la cinta que teníamos en el botiquín aunque nos quedamos sin cinta nosotros, en un gesto bárbaro del club. Y después tener un tipo que durante 10 minutos me insulte, me putee a mí, a mi vieja, a mis hijos, a mi mujer, hace que uno reaccione y se enfade”, relató el entrenador.

En ese contexto, lamentó que “hay mucha violencia, y no se tolera más en la cancha”.

Consultado por la seguridad de la cancha, contó: “Vi llegar a los policías cuando el partido de reserva ya estaba iniciado, pero hasta ahí no había pasado nada y tampoco pasó nada dentro del campo de juego. Recién pude ver un video filmado desde arriba de un tapial donde se ve cómo la gente de Nelson corría hacia el lado visitante, hacia la gente de Juventud, por afuera de la cancha y era mucha gente que fue hasta el lado donde entraba el público visitante y empezó a arrojar piedras, botellas, y demás”.

Asimismo, consideró que “la gente que trabaja para el Club Boca de Nelson hoy debe estar muy enojada porque la gran mayoría de la gente que hizo el quilombo y estaba arriba de los tapiales, es gente que ni siquiera paga una entrada ni colabora con el club. Evidentemente eran hinchas de Boca de Nelson, pero estoy seguro que no labura para el club, no le deja un peso los domingos porque no paga la entrada y mira el partido arriba del tapial, y seguramente que si ahora hay alguna multa o sanción lo va a tener que pagar el club y cada socio”.

“Yo estoy en contra de todo tipo de violencia, no me importa nada la camiseta, no estoy hablando en contra de Boca de Nelson. Cuando terminó el partido nos metimos al vestuario y salimos caminando sin ningún problema con la gente del club”, aclaró.

“Fue angustiante ver todo lo que pasó. Hubo vehículos dañados, uno fue el mío, y esto se tiene que terminar de alguna manera, porque no es de ahora. Ya el año pasado dirigiendo San Lorenzo fuimos a Frank a jugar octavos de final donde ganamos, y cuando salimos encontramos unos 8 o 10 autos rayados de punta a punta. Esas cosas no se entienden y no tienen que tolerarse más porque lo único que van a ganar es que la gente no vaya más a la cancha o que se juegue a puertas cerradas”, refirió.

Jugador herido y estadio sin ambulancia

Por otra parte, confirmó que el jugador Tomás Dolder debió ser retirado de la cancha en ambulancia y contó que “tuvo un golpe en la espalda, lo atendió un ayudante nuestro y cuando se quiso reincorporar para entrar a jugar nuevamente se le aflojaron las piernas, se cayó y a mi entender habría que haber parado el partido hasta que llegue la ambulancia, pero se lo hizo sacar en camilla, por detrás del arco sin pasar por adentro de la cancha, lo que eran más metros”.

“No habría que haberlo movido, pero el amateurismo que manejamos, sin un médico en la cancha, provoca estas cosas, que pueden resultar en consecuencias graves. Tomás está internado en el sanatorio, ayer lo llevaron a Nelson, de allí lo derivaron a Paiva para hacer una placa y no tiene nada óseo, pero lo pudimos trasladar a Esperanza donde está a la espera de una resonancia y una ecografía de abdomen para seguir descartando. Está dolorido pero bien”.

Al respecto, opinó que “se debería haber manejado el hecho de otra manera, no fue bien manejado”.

Denuncia policial y reflexión

Finalmente, informó que se hizo la denuncia policial “por pedido de la policía local, que nos solicitó constatar los hechos, que en realidad es lo mismo que estoy contando ahora: yo estaba dentro de la cancha y no pude ver lo que pasó afuera; vi botellas y ladrillos volar y después encontré el auto con daños”.

Y para cerrar pidió “que sentemos cabeza todos los que formamos parte de esta Liga y de los clubes, y que de una vez por todas esto se termine. Yo creía que ya habíamos madurado bastante, porque cuando fui chico vi grescas muy importantes, pero no tienen que seguir sucediendo porque un día va a pasar algo muy grave y no vale la pena. Esto es un juego y hay que tomarlo como tal, y si no se disfruta no sirve hacerlo; porque plata no hacemos ninguno: ni los entrenadores, ni los jugadores, ni los periodistas, ni mucho menos los clubes que no tienen premios económicos ni siquiera por salir campeón ni ayuda de nada”.