Incertidumbre económica: «Se ha perdido el valor de referencia de las cosas», analizó Baigorria

El titular de la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCoEs), Diego Baigorria, reiteró el reclamo por la seguridad en la ciudad y la falta de herramientas eficientes. Se refirió a otras problemáticas del sector y a la grave incertidumbre que se vive por la crisis económica del país.

En diálogo con la CSC Radio, Baigorria se refirió a la cuestión de la seguridad urbana y opinó que “en otras localidades por decisión política se decidió reforzar todas las medidas de seguridad, las cámaras de vigilancia y la creación de un cuerpo que puede llamarse Guardia Urbana, Consejo Urbano, o como se quiera, y que está en actitud vigilante para actuar ante lo que sea necesario”.

En tal sentido, mencionó que “hoy Esperanza cuenta con 360 cámaras de vigilancia públicas pero a nivel industrial debe haber más de 500, con lo cual la propuesta es la creación de un registro voluntario donde las cámaras colocadas hacia el exterior de las fábricas más alejadas de la ciudad puedan ser monitoreadas por el Centro de Monitoreo”.

Como ejemplo, criticó que “en la ciudad se informa que tenemos la gran tecnología de las lectoras de patentes, pero si pasa un auto con un dominio con pedido secuestro o que cometió un ilícito no hay manera de informarlo, porque no tienen ningún tipo de combinación con registro automotor, Fiscalía, u otro organismo, y solamente leen patentes”.

“Tenemos un montón de herramientas que no son eficientes. Lo mismo sucede con Ojos en Alerta que implementado de este modo es solamente un grupo de amigos en WhatsApp para botonear gente y que no sirve para lo que debería servir. Hay un Centro de Monitoreo que si llamás, te dice si corresponde a Bomberos, Comando, Sapem o Samco, pero para eso el vecino llama directamente al lugar donde pueden hacerse cargo del programa”, ejemplificó.

En ese marco, reiteró que “el pedido es eficientizar la respuesta, que no se pierda tiempo en la búsqueda de soluciones y tampoco en discusiones políticas”.

Cambio de controladores fiscales

Al respecto, comentó que “la diputada nacional Carolina Losada presentó un proyecto tomando una propuesta que hizo UCoEs para que el controlador fiscal sea una herramienta que provee el Estado, en este caso desde AFIP, porque es el Estado quien pretende controlar. No tengo porqué comprar una máquina que me autocontrole para pasarle mi información al Estado”.

“Lo que decimos es que esa herramienta tiene que venir como crédito fiscal por la devolución del total de esa máquina para quien sea responsable inscripto, y para el monotributista que no tiene montos de facturación tan grandes, pero ese proyecto está sin tratamiento en el Congreso Nacional, frenado por el kirchnerismo”.

Cielo Comercial a Cielo Abierto: Paseo Plaza

Baigorria sostuvo que “más allá de su presentación no hubo más novedades pero hay interés en dialogar al respecto por las próximas acciones comerciales ya que viene el Día del Amigo, el Día del Niño y se tratará de impulsar alguna actividad”.

“Más del 50% de los comercios afectados por ese Paseo son socios de UCoEs, hoy está demorado el cambio de aceras para lo cual se presentó el proyecto que solicita 60 millones de pesos al gobierno de la provincia para cambiar algunas de las veredas y se espera la aprobación o no de ese presupuesto”, lamentó.

Capacitaciones

En relación al tema, admitió que “sorprendió” la respuesta ya que sobrepasó los cupos: “Cuando hicimos el convenio con el Centro de Estudios Informativos y Tecnológicos teníamos expectativa de completar un día semanal, 10 horas, de capacitaciones; con un grupo mínimo de 50 alumnos presenciales, más los que hacen cursos virtuales pero ya hubo que agregar otros dos días de curso en la semana”.

Puntualizó que “hay más de 150 alumnos capacitándose en la sede de UCoEs y más de 90 de forma virtual”.

La crisis económica

Consultado por las dificultades que se viven en el comercio y los servicios ante la crisis económica del país, criticó: “Nos mienten en la cara, que el Presidente diga que estamos creciendo y que es impresionante el crecimiento económico que tenemos cuando hay protestas en Casa de Gobierno todos los días. No sé en qué país viven”.

Consideró que “es un buen momento para cerrar los negocios por 15 días y esperar a que esto pase” y como ejemplo, mencionó su caso particular en el rubro de la tecnología: “Hace más de 15 días que no mandan más equipos de telefonía y nos pidieron no hacer más pedidos”.

Y agregó que “muchas casas de electrodomésticos quitaron los precios de las vidrieras; el que vende alimentos no sabe a cuánto vender porque no sabe a qué precio va a reponer; un proveedor aumenta un 15% y otro aumenta un 40%, y los cambios de precios son diarios. Se ha perdido el valor de referencia de las cosas”. “Cualquier agencia de autos pequeña tiene más de 100 millones de pesos en stock, y si se pierde un 20% en un mes, se está perdiendo 20 millones de pesos”, marcó.

En este contexto, lamentó «la cantidad de gente, entre ellos esperancinos, que se están yendo del país». «Día a día vemos la pérdida del poder adquisitivo en un Estado que prefiere mantener a la gente cautiva con un plan y amenazarla con sacarlo en cualquier momento para volver a ganar elecciones. Todos los cambios que hacen son para mal, estamos gobernados por una señora que no está en sus cabales y que está prendiendo fuego a su propio gobierno, con una oposición que no hace nada para contrarrestarlo. Que la oposición esté dentro del propio gobierno, es más preocupante que si hubiera una verdadera oposición», concluyó.