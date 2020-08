Incendio de campo afectó varias hectáreas, dejó un bombero herido y múltiples pérdidas

Según información obtenida por LA OPINION, el bombero herido circulaba con la camioneta, y presuntamente -por causas que no se conocen-, habría perdido el control de la misma cayendo a una cuneta. A pesar de los esfuerzos no pudieron sacar la camioneta de la profunda zanja y en ese contexto la envolvieron las llamas que se encargaron de calcinar por completo el rodado de los Voluntarios.

