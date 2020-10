Inauguraron en Franck la Galería de los Presidentes Comunales

Cabe destacar que, en el transcurso de las próximas semanas, se convocará a familiares de distintos ex funcionarios, quienes no pudieron estar presentes por razones de cumplimiento de los protocolos establecidos en el marco de esta pandemia.

(El Santafesino) – En un acto realizado en la sede Comunal bajo los protocolos correspondientes, el presidente comunal Javier Enrico, acompañado por el vicepresidente Damián Franzen, la secretaria Comunal Luciana Ferreyra, y la Tesorera de la Comisión Comunal Graciela Rossi, recibieron a ex presidentes y familiares de ex mandatarios a quienes se les hizo entrega de un diploma de reconocimiento, destacando el aporte y el sacrificio que cada uno de ellos a brindado en pos del bien común por su paso por la función pública.