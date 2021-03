Imputaron a un hombre de amenazar, agredir y privar de su libertad a su expareja

El fiscal Alejandro Benítez hizo la atribución delictiva agravada por violencia de género a un hombre de 23 años por hechos sucedidos este fin de semana en San Carlos Centro. El funcionario del MPA adelantó que el jueves pedirá la prisión preventiva del imputado.

Un hombre de 23 años cuyas iniciales son MLG fue imputado por amenazar, agredir y privar de la libertad a la mujer que era su pareja en San Carlos Centro (departamento Las Colonias).

La atribución delictiva fue realizada en horas de la mañana de hoy en los tribunales de la ciudad de Santa Fe ante el juez Leandro Lazzarini.

El fiscal a cargo de la investigación es Alejandro Benítez. El funcionario del MPA informó que la audiencia de medidas cautelares fue agendada para el próximo jueves –en horario a confirmar– y adelantó que pedirá la prisión preventiva del imputado.

Rapidez

“La investigación se inició a raíz de un mensaje que me envío un abogado en el que me indicaba que había una mujer lesionada, que estaba privada de la libertad en su vivienda y que el responsable de los hechos habría sido su pareja”, informó el fiscal. “Esa información la recibí personalmente a las 21:27 del domingo, y rápidamente me contacté con la comisaría de San Carlos para que fuera al lugar”, agregó.

Benítez detalló que “a las 21:50 el personal policial ya estaba en la vivienda con la orden de constatar lo que había ocurrido”.

“A raíz de las amenazas que venía sufriendo, la mujer intentó disimular lo que había ocurrido y los golpes que había sufrido. Sin embargo, la policía pudo verificar las lesiones que tenía la víctima, quien fue trasladada a un centro de atención médica”, subrayó el fiscal.

En relación al imputado, Benítez añadió que “fue aprehendido en el lugar, ordenamos que quede detenido, hoy se realizó la imputativa y el jueves será la audiencia de medidas cautelares”.

Violencia de género

Acerca de los ilícitos investigados, el fiscal precisó que “fueron cometidos en un contexto de violencia de género marcado por agresiones físicas, improperios verbales, recriminaciones ofensivas y sin sentido”. Y sostuvo que “todas esta situación afectó la libertad, dignidad e integridad física y psíquica de la víctima”.

“Entre el mediodía del viernes 26 y hasta que llegó la policía a la casa en la que vivían la víctima, el imputado y un hijo menor de edad que tienen, la mujer recibió golpes de puño en todo su cuerpo y fue apaleada con un caño de hierro”, señaló el fiscal. “También la mordió en su mano, la tomó del cuello y la comenzó a asfixiar”, remarcó.

“A pesar de la intención de la víctima de irse de la casa, no lo pudo hacer en ningún momento porque el imputado se lo prohibía”, indicó el fiscal e hizo hincapié en que “en todo momento le decía que si intentaba escaparse la mataría a ella y a toda su familia”.

Calificación penal

En la audiencia de esta mañana, el fiscal Benítez le atribuyó al imputado la autoría de los delitos de lesiones graves dolosas agravadas; privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas, todo en un contexto de violencia de género de acuerdo a lo establecido en la ley nacional número 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.

Benítez también aclaró que “como ocurre en todas las investigaciones, la calificación penal que se atribuye en la audiencia imputativa es provisoria” y concluyó que “puede modificarse en función del desarrollo de la investigación”.

Fuente Prensa MPA