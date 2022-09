Importaciones: industriales de Santa Fe advierten una paralización de plantas

El impacto de las restricciones que impuso el Banco Central hacia las empresas para todo lo relacionado a las importaciones de insumos sigue haciendo mella en la capacidad productiva de la industria, agravado por la medida del BCRA de mantener las restricciones al menos hasta fin de año.

La semana pasada, la entidad que dirige Miguel Pesce anunció una prórroga hasta fin de año de la resolución que vencía este próximo 30 de septiembre, que establece cupos mensuales de acceso a dólares y la obligación de financiar a seis meses lo que supera ese nivel.

En Santa Fe, la limitación para acceder a las divisas necesarias para importar le significa a la industria santafesina que varias empresas hayan decidido paralizar algunas líneas de producción, con un presente cada vez más adverso con la creciente dependencia directa o indirecta de la importación para producir. El principal temor pasa por la advertencia de industriales santafesinos en relación a que de mantenerse las restricciones podrían paralizarse plantas en la provincia.

Con este contexto, la industria santafesina atraviesa una situación “muy complicada” según expuso el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), Alejandro Taborda: “El sector industrial está muy complicado con respecto a la importación de materias primas desde el exterior y sigue tremendamente restringido el pago a proveedores sin la posibilidad de reponer la mercadería. Esto trae inconvenientes en cuanto a la reposición y en cuanto a no tener un precio cierto”.

En este desfavorable contexto impuesto por el BCRA para resguardar divisas algunas empresas de Santa Fe han tenido que dejar de producir ciertos productos por no tener los insumos necesarios. Entre los principales insumos que escasean figuran el acero, el aluminio, además de metales no ferrosos como el cobre, plomo o estaño. Además hay mucho problema para proveerse de materiales eléctricos, no se consiguen ni hay reposición.

“Hay muchas empresas complicadas, algunas de ellas han tenido que suspender líneas de producción, a otras les falta poco para hacerlo, algunas van a quedar paradas por esta situación. Estamos preocupados fundamentalmente por el nivel de actividad”, fundamentó Taborda.

A nivel nacional unas 3.500 empresas del sector manufacturero que son importadoras directas de insumos esperan reducir su actividad en el transcurso del segundo semestre debido a las restricciones que tienen para acceder a divisas. En promedio, lo harían en un 13%, según datos de la Fundación Observatorio Pyme, una entidad que cuenta con el respaldo de la Unión Industrial Argentina (UIA).

“Creemos que mucho tiene que ver la inflación de estos últimos meses, en cuanto a la escasez de materia prima. No vemos ningún tipo de relajamiento en las medidas, al contrario siguen muy estrictas. La noticia de que esto se va a extender hasta fin de año si bien la veíamos venir esperábamos que se vaya flexibilizando en el futuro, pero no será así”, continuó.

Consultado por los rubros o sectores más afectados, el referente de la UISF puntualizó que “es bastante parejo”. Y agregó: “No hay industria que no dependa de algún rubro importado. Siempre falta algún repuesto, la materia prima o bien se proveen de proveedores locales que tienen el mismo problema. Lo que provoca el mayor problema es la falta de certeza de un precio cierto, si no hay precio de reposición no hay precio de referencia de lo que estás vendiendo”.

Con respecto a la posibilidad de que las complicaciones para producir impacten en despidos o cese de personal, Taborda manifestó: “En la industria ya lo pasamos con la pandemia, cuando no tuvimos inconvenientes en cuanto a despidos o cese de personal a pesar de que estábamos muy complicados. Evidentemente las complicaciones van a surgir y algunas plantas podrían llegar a paralizarse, lo cual nos preocupa tremendamente”.