Ian Reutemann se llevó la victoria en la Final del TC Pista Mouras

El piloto de Humboldt dominó de principio a fin para consumar un nuevo triunfo de cara al play-off, con la Dodge que alista el Martos Med. Al término de la competencia Reutemann comentó: «Ganamos nuestra segunda carrera en el TC Pista Mouras y la felicidad es absoluta. Hub un excelente trabajo de todo el equipo para que el auto funcione de la mejor manera. Terminó la etapa regular y arrancamos la copa con 16 puntos. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esto, a todos los sponsors que me ayudan, a la familia Garro de SAP, al equipo @martosmed , Alfredo y Nico Fernández por el motor y a toda la gente que me ayuda y me acompaña», sostuvo.

You may also like