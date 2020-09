Ian Reutemann correrá el fin de semana en San Nicolás

El TC Mouras cumplirá a las 10 el entrenamiento y desde las 12.45 realizará la clasificación. A las 16.30 y 16.55 disputará las series. El TC Pick UP programó para las 11.30 un entrenamiento y a las 17.10 comenzará la sesión cronometrada.El domingo a las 12.15 se largará la final del TC Pista Mouras, a las 12.55 el TC Mouras y a las 13.40 el TC Pick Up, que se presentará con una cuentas figuras del TC.

You may also like