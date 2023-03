Hynes sobre la inseguridad: “Hay que llegar con políticas del Estado a los barrios”

La diputada provincial Erica Hynes (Partido Socialista) reflexionó sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y habló del escenario que se plantea en la provincia con la inseguridad como eje del debate y el marco electoral de este año.

En declaraciones realizadas a la CSC Radio, Hynes destacó la conmemoración de este 8 de Marzo “que este año recuerda que sin mujeres no hay democracia; a 40 años de la vuelta de la democracia en Argentina reclamamos por más igualdad, por una democracia paritaria; y a nivel internacional el lema es ‘Rompamos el Código’ que tiene que ver con la innovación y para que las mujeres superemos la brecha tecnológica”.

En ese sentido, mencionó la diferencia salarial entre hombres y mujeres: “La brecha sigue siendo una realidad y las mujeres ganamos menos que los varones”. “Sin duda las mujeres hemos logrado mucho y mejorado muchas cosas, hay motivos para tener esperanza pero queda mucho por recordar. En la política, la ley de paridad mejoró la situación pero de todos modos las mujeres seguimos estando ausentes muchas veces de las mesas de toma de decisión, hay un poder real donde las mujeres todavía tenemos que lograr entrar”, aseveró la legisladora y como ejemplo mencionó que “sólo el 5% de las Intendencia del mundo están ocupadas por mujeres, lo que da cuenta que todavía estamos muy atrás y hay que seguir luchando”.

La realidad provincial

Consultada sobre el panorama en la provincia, que hace unas semanas es foco nacional por los hechos de violencia que padece Rosario, Hynes aseveró que “es un error muy grande pensar que la inseguridad es un problema solo de Rosario y que no nos afecta a los santafesinos y a los argentinos” y destacó que “desde el socialismo estamos ocupados en tener una estrategia de propuestas para resolver el tema”.

“En el gobierno de Miguel Lifschitz habían bajado los homicidios, aunque seguían en un nivel bastante alto, pero cuando cambió el gobierno empeoró todo. Lo que tenemos por delante es un trabajo muy arduo, que no se va a solucionar de la noche a la mañana, y tenemos que estar todos comprometidos desde el día cero; ya el gobierno tendría que estar encarando un plan que ya sabemos que es de transición porque a este gobierno le quedan nueve meses, y tendría que estar hablando con todas las fuerzas políticas para iniciar un camino que nos dé esperanzas, que nos permita ver un futuro, un horizonte de mejoras”, analizó.

Sobre el pedido del gobierno de politizar el tema de la inseguridad, fue contundente: “Eso lo hicieron ellos, el peronismo hizo eso para llegar al poder en Santa Fe desde la campaña de orden y paz, la promesa del observatorio de víctimas, marchas impulsadas desde sectores políticos, mucha crítica dura hacia el gobierno de Lifschitz, pero cuando llegaron al gobierno se dieron cuenta que era más complejo de lo que decían y cada vez es peor”.

Al respecto, analizó: “La emergencia en seguridad no debe ser solamente darle más plata a la policía, hay que fortalecer el organismo de investigación de los fiscales, cubrir los puestos vacantes y también es muy importante entrar en los barrios, llegar desde el Estado con políticas de todo tipo: de educación, de empleo, de esparcimiento que existía en el anterior gobierno y ahora hace tres años que no entra nadie en los barrios; hay que mejorar los barrios con avenidas, cloacas, salud, educación y darles a los jóvenes otra opción desde el Estado, porque si no los buscamos nosotros, los busca el narco”.

“Estamos en un combo muy difícil de resolver, tenemos el compromiso de hacerlo pero para eso necesitamos nuevamente el apoyo del voto de la gente y trabajar en un proyecto propositivo, porque criticar a este gobierno claramente no sirve, no le hace mella, y está contando los días para que se termine, mientras nosotros tenemos la obligación de tener una propuesta concreta para el próximo gobierno”, sentenció.

Al respecto, confirmó que “la idea de concretar un Frente de Frentes está en curso, en el socialismo habrá un congreso partidario el 22 de abril, que es el órgano que decide de forma soberana, pero el sector mayoritario del socialismo está trabajando para que ese congreso nos dé el aval para integrar un frente más grande que el que veníamos integrando hasta el momento”.