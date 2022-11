Humboldt FC y La Perrada se coronaron en La City

Este martes se completó la sexta fecha del torneo «Seven Audivisual». Además se jugaron dos encuentros por la «Supercopa Teniente Dan» que fue transmitido en vivo por la Radio CSC 106.5 y por canales de Wiltel.

El torneo «Seven» está que arde, por la «A» , Apuka con dos goles de Loly Martín bajó al puntero Expreso Carena y esto lo aprovechó La Escarapela que derrotó en un partido bárbaro a Hulk Gym y se subió a lo más alto. En tanto que en la «B» , Team Pro derrotó a Paris San Ferné y le cortó el invicto de más de 30 encuentros, y por si fuera poco son los únicos punteros.

Por otra parte en la «C» Gusma aplastó a Barranca y se prende arriba. Otro que goleó fue Construcciones MNY le metió una decena a El Rejunte por la «C». Pero la mayor goleada de la jornada se la propinó La Abuena Marta a Reciclado Esperanza y sigue en lo más alto de la tabla de la «E» y con puntaje ideal.

Todos los resultados:

A NIGHT

APUKA TUR 2 – EXPRESO CARENA 0

HULK GYM 2 – LA ESCARAPELA 3

LA BANDA DE FRANCK 4 – SANITARIOS FACHINI 2

B NIGHT

PARIS SAN FERNÉ 1 – TEAM PRO 2

LIRICO 1 – VICTOR HUGO MUEBLES 1

FERRO F.C. 3 – PINTURAS NAHUEL 3

C NIGHT

GUSMA S.A. 7 – BARRANCA 2

INTER DEL GORDO ALEGRE 0 – PANADERÍA BRISA 3

INDIRECTO F.C. 3 – ROUND UP F.C. 3

D NIGHT

FECHA LIBRE F.C. 7 – ZINGUERIA OGGIER 2

CONSTRUCCIONES MNY 10 – EL REJUNTE 0

E NIGHT

EL MOLINO 6 – SACACHISPAS 2

BRUTOS DEL AGRO 3 – LOS GLADIADORES 1

DEPORTIVO SANTA FE 0 – LA LOLY 3

AGENCIA LA GANADORA 7 – PARA QUE TE TRAJE 0

MI ABUELA MARTA 13 – RECICLADO ESPERANZA 0

Por otra parte se disputó la «Supercopa Teniente Dan» que enfrentó a los campeones del nocturno con los del torneo de los sábados. En la «E» Humboldt FC le ganó en un tremendo partidazo a Panadería Don Jerónimo, con gol de Damián Gilli tras un centro de lateral de la figura de la cancha Javier Felipe. Además Alan Valenzuela tuvo el empate pero desperdicio un penal que lo tiró por arriba.

Además en la Categoría «D» CHS Mecánica lo ganaba 1 a 0 pero La Perrada se lo dio vuelta con goles de Emanuel Erni, Fernando Mariné y Jesús Romero. Sobre el final CHS puso el descuento pero no alcanzó y La Perrada se quedó con la «Supercopa Teniente Dan».

Lo que se juega el día jueves 17 de noviembre:

⚽ JUEVES 17/11 A LAS 20 HS: CATEGORIA C 👉 PARIS SAN FERNÉ VS LA RAMADA NUTRICION

⚽ JUEVES 17/11 A LAS 21 HS: CATEGORIA B 👉 APUKA TUR VS BARBERIA B&R

⚽ JUEVES 17/11 A LAS 22 HS CATEGORIA A 👉 LA BANDA DE FRANCK VS LOS DISTINGUIDOS

Todas las finales serán transmitidas en VIVO por:

FM – Radio CSC FM 106.5

WEB – www.radiocsc.com

