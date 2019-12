Hugo Morzán asumió como presidente de Aguas Santafesinas

En la oportunidad, Frana destacó: “Este no es cualquier momento para mí porque hace 13 años me tocó formar parte de la gestión del gobernador Jorge Obeid que decidió asumir la prestación de este servicio, que transitaba un momento difícil. Hoy vivimos un momento de crisis, donde todos debemos hacernos cargo y aceptar desafíos para preservar un derecho humano fundamental, como es el derecho al agua”.

You may also like