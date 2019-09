Hubo 36 femicidios en lo que va del año en la provincia

“Los niveles de violencia son tremendos; hay signos específicos. Hay muchos delitos de tipo sexual donde no hay una consideración seria, no hay un registro absoluto. Los registros son endebles” señaló.

“Hace diez años que hacemos el relevamiento; venimos dando cuenta de asesinatos que ya no son el amante, el marido, la ex pareja sino que tienen sesgo de género pero en el ámbito de la criminalidad”, dijo.

“Creemos que es muy importante este trabajo; por eso quisimos presentarlo en sociedad, para que se conozca”, explicó Alejandra Obeid. “Este informe muestra un número triste; Santa Fe es el segundo distrito provincial con más femicidios de todo el país. Este informe nos permite contar con una herramienta para visibilizar este flagelo; como siempre decimos no queremos más femicidios, no queremos más una mujer muerta” subrayó la concejala santafesina