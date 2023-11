Hoy Juventud y Atlético Franck por un lugar en la final LEF

Además Liga Esperancina de Fútbol definió los cuatro estadios de la ciudad de Esperanza donde se jugarán los partidos de cuartos de final del Torneo Clausura de Formativas LEF.

Este miércoles desde las 21 Asociación Deportiva Juventud recibirá a Atlético Franck en el «Waldino Maradona» para definir la semifinal de primera división de Liga Esperancina de Fútbol.

Recordemos que en la otra semifinal, el pasado domingo, Central San Carlos venció en los penales a San Martín de Progreso y se quedó con el pase a la final del torneo que se disputará en día a establecer en el estadio de Libertad de San Jerónimo Norte.

Atlético Franck, el rival de Juventud de esta noche, ya clasificó a la final en tercera división y jugará con Argentino de San Carlos en el estadio del Club Bartolomé Mitre el próximo viernes por la noche el juego decisivo.

Cuartos de final en Formativas LEF

También Liga Esperancina definió en las últimas horas los cuatro estadios donde se jugarán los partidos de cuartos de final del Torneo Clausura en sus cuatro categorías. Las semifinales se jugarán en los estadios de Bartolomé Mitre y Juventud de Esperanza mientras que las finales en Unión Santo Domingo.

Aquí los cuatro estadios y los partidos para el próximo sábado:

Cancha de Sportivo del Norte

8va Alumni vs San Lorenzo

7ma Alumni vs San Lorenzo

6ta Alumni vs Argentino de López

5ta Alumni vs Libertad de SJN

Cancha de Defensores del Oeste

8va SM Progreso vs Unión Esperanza

7ma SM Progreso vs Atlético Franck

6ta SM Progreso vs Argentino Franck

5ta SM Progreso vs Progresista SCS

Cancha de Unión Esperanza

8va Unión Progresista vs Unión Santo Domingo

7ma Unión Progresista vs Sarmiento Humboldt

6ta Unión Progresista vs Libertad de Nelson

5ta Sportivo del Norte vs Atlético Franck

Cancha de San Lorenzo

8va Esperanza FC vs Central SC

7ma Deportivo Elisa vs Pilar

6ta Libertad SJN vs DF Sarmiento

5ta Deportivo Elisa vs Atlético Pilar