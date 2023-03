Hospice “La Piedad” cumple 13 años de trabajo y amor: este sábado será la Cena Aniversario

La responsable del Hospice “La Piedad”, hermana Alicia Félix, invitó a los esperancinos a participar de la Cena Aniversario de la institución que este sábado 25 de marzo celebrará sus 13 años de trabajo en la ciudad. Será en el Club de los Abuelos con una tarjeta que servirá para colaborar con la labor de la entidad.

En diálogo con la CSC Radio, la religiosa comentó que la institución atraviesa “una situación como gran parte del país, con inconvenientes económicos” y por ello siempre se necesita realizar actividades solidarias.

En ese marco, confirmó que el dinero de la campaña de Carnave “Un vuelto que da esperanza” se utilizará para el pago del sueldo de los enfermeros del Hospice. (Nota aparte en EDXD)

Asimismo, contó que “hace 13 años atrás, un 25 de marzo se hacía la misa inaugural del Hospice La Piedad con lo cual estamos cumpliendo 13 años y este sábado se hará la cena aniversario”. Será en el Club de los Abuelos, con una tarjeta para adultos de 3.000 pesos que incluye cena y trasnoche (la bebida se paga aparte).

“Esperamos que se puedan vender las tarjetas y que podamos compartir un momento agradable y fraterno. Años antes, a esta altura las tarjetas ya estaban todas vendidas y ahora faltan un montón para vender, no se sabe si las vamos a vender y se pidió ayuda a empresas y negocios la colaboración, pero la situación está muy difícil”, apuntó Félix. “Confiamos que se van a vender más tarjetas, quedan muchas todavía pero en la última semana se suele dar la carrera de venta de entradas”, indicó.

Al momento de hacer un balance de los 13 de trabajo de la institución en la ciudad, sostuvo que “estos años dejan gratitud a Dios, gratitud a la gente que ha colaborado para que esto pueda llegar a ser, gratitud a los voluntarios porque a pesar que los últimos dos años de pandemia que a todo el mundo nos obligó a resignificar la situación, el estar, el hacer, la presencia, y si bien nosotros no tuvimos ningún caso de Covid excepto una voluntaria que falleció, la respuesta de la gente siempre ha estado presente”.

“Por eso en estos 13 años, yo digo gracias por sobre todas las cosas y si empecé un sueño con mucha fe, tengo fe de que a pesar de la situación esto pueda continuar. La obra no puede continuar si no tenemos colaboradores, y confío en que pese a la situación en que todos estamos, colaboradores no van a faltar porque de otro modo, sí o sí, tenemos que cerrar. Esto es una asociación sin fines de lucro y hacemos cuanto podemos para que los que lleguen sufran menos y estén lo mejor posible acompañados”, señaló.

Consultada por las respuestas del sector político, la religiosa afirmó: “Hace mucho que no hablo con ningún político de turno, este año creo que todavía no hablé con ninguno, pero seguramente deben saber la situación porque esto es general, y más en estas organizaciones no gubernamentales que no tenemos aportes fijos de ningún lado”. “La gran mayoría de los que colaboran son personas comunes, porque de todas las empresas que hay en Esperanza son solamente dos o tres las que colaboran”, apuntó.

Las tarjetas para la cena se pueden adquirir de forma anticipada en la sede del Hospice, o solicitarla llamando al (03496) 412029 o a los voluntarios de la institución.