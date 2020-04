Horacio Varela: Cuando la pasión se transformó en un estilo de vida

Alguna vez brindó una charla en un colegio para hablar de lo que más le gustaba, los motores y aquella charla se cerró con la respuesta a una última pregunta: «Corro porque me gusta, porque es mi gran pasión, mi vida es un gran motor de competición y mientras tenga la posibilidad de hacerlo seguiré acelerando. Hay cosas en la vida que no tienen explicación, el deporte motor en mi vida es una pasión y no hay respuestas a semejante amor», había sintetizado entre sonrisas.

Alguna vez mientras uno de sus hijos, Pablo Varela, levantaba en una cena coronación su título obtenido en la Copa Megane, Juan Perlo, presente aquella noche tuvo tiempo para recordar al gran Varela: «Horacio fue un Quijote del TC 2000, quien como mayor virtud tuvo el respeto de todos dentro y fuera del ambiente. No estaba en sus planes que Pablo (Varela) corriese porque «no quiero que sufra lo que yo sufrí», me contaba. Pero hoy veo que él lo hace de manera diferente y como debe hacerse el automovilismo deportivo: con gran profesionalismo», destacó aquella vez y así sintetizar los grandes esfuerzos económicos y personales de Varela padre para ir a correr a distintos puntos del país.

Algunas palabras y apenas una serie de imágenes traigan a la memoria innumerables historias y anécdotas de personas que a lo largo de su vida supieron compartir momentos. «Anécdotas hay un montón pero siempre recuerdo la misma porque fue muy graciosa. Hubo una época donde en el TC2000 se subía al podio hasta el sexto puesto y habíamos terminado cuartos en General Roca con un auto particular armado en Esperanza entre amigos ganándole a equipos oficiales. Nunca habíamos subido al podio en la categoría y fue tan inmensa la alegría que no solo subí yo a recibir el premio sino que lo hizo todo el equipo, nos terminaron bajando porque íbamos a tumbar todo. Ese día lo recuerdo siempre porque fue una gran alegría y el moño a un grupo de muchachos que siempre hizo todo a pulmón», comentó alguna vez en una entrevista para un diario local.

No hay una fecha en el calendario que indique algo relacionado a Horacio Varela en el inicio del mes de abril. Seguramente recorriendo tiempos pasados, seguramente existió un domingo 1° de abril que lo tuvo como protagonista con su casco y subido a un auto de carreras, pero el calendario no muestra algo significante para recordarlo, su nombre y apellido están constantemente en el inconsciente colectivo de los amantes de los fierros de Las Colonias.