Horacio Aldo Hümöller fue homenajeado por Talleres de Córdoba

El ex defensor de Unión de Santa Fe, Toluca y Atlante de México expresó: «Agradecemos siempre a la gente y a la institución el reconocimiento. Cuando ganamos la copa no tomamos dimensión de lo que valía. Nos encontramos con viejos amigos, nos homenajearon y quedó para la historia del fútbol. Teníamos un gran equipo y un gran plantel», sostuvo.

You may also like