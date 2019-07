Hockey y rugby en el Polideportivo de Avenida Argentina

La actividad para las categorías de rugby y hockey de Alma Juniors durante la jornada del sábado en el predio de Avenida Argentina.

Rugby

Hoy se disputa la octava fecha del Torneo Dos Orillas Juveniles de rugby organizado por las uniones de Santa Fe y Paraná.

En Esperanza, Alma Juniors recibe a Cha Roga de Santo Tomé.

En canchas simultáneas desde las 12:30 juegan M15 y M16 y desde las 14 en M17 y M19.

Hockey

Se pone en marcha el Torneo Nivelatorio de la Asociación Santafesina de Hockey sobre césped con el cual finalizará la temporada 2019. El mismo establecerá el posicionamiento de los equipos santafesinos para el torneo “Dos Orillas” del próximo año.

En la primera fecha las categorías menores y superiores de Alma Juniors serán visitantes de Colón de Santa Fe en el polideportivo de Avenida Argentina.

La grilla de partidos se inicia con Sub 14 a las 9 de la mañana y sigue desde las 10 con Sub 16, 11:15 Sub 12 y 12:15 Infantiles. A las 13:30 Sub 18 y desde las 15 Reserva. La actividad se cierra con el choque en Primera División a partir de las 16:30.