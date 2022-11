Hockey: tres categorías de Alma Juniors están en semifinales

Este sábado por la tarde los planteles femeninos del Club Atlético Alma Juniors recibieron a La Salle Jobson de Santa Fe por la fecha 14 del Torneo Oficial que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

Las “lobas” en primera golpearon de entrada a través de Camila Riedel e Iara Jiménez en la etapa inicial. Sin embargo, el elenco «colegial» esbozó más aplomo, se encontró mejor en el campo y pudo desarrollar mejores sincronías para poder progresar y hacer daño al rival.

De esa manera, dio vuelta el pleito mediante “Luli” Beltramino” desde una jugada fija. Además Juli Bravo fue clave para inflar la red en dos ocasiones para volver al triunfo 3-2.

En primera entonces la visita se impuso 3 a 2, mientras que en reserva las esperancinas golearon 8 a 0 y en sub 19 hicieron lo propio por 9 a1.

En tanto en sub 16 y sub 14 Alma Juniors venció 2 a 0 y en sub 12 fue empate sin goles.

Con estos resultados las categorías reserva, sub 19 y sub 14 clasificaron a semifinales.

Asimismo la división séptima aún tienen chanches de clasificar, las cuales se definirán el lunes cuando Alma Juniors enfrente a Santa Fe Rugby Club.