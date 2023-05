Hockey: las mamis de Alma Juniors empataron con CRAR

Las mamis del Club Atlético Alma Juniors jugaron de local por una nueva fecha del Torneo Regular organizado por la Asociación Santafesina de Hockey.

En la cancha de césped sintético del Polideportivo, el equipo esperancino empató 0 a 0 ante CRAR de Rafaela en un atrapante partido que tuvo muchas llegadas, pero ninguna anotación.

Inferiores

En tanto las categorías inferiores visitaron a Santa Fe Rugby Club para adelantar una nueva fecha del Torneo Oficial.

En Sub 12 empataron 2 a 2, en sub 14 el local venció 8 a 2 y en sub 16 se impuso por 2 a 1.

Fotos archivo EDXD