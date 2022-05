Hockey: Las mamis clasificadas para la Zona A y el resto con buenos resultados en Paraná

El equipo de mamis del Club Atlético Alma Juniors empató 2 a 2 con Unión de Santa Fe.

Fue este sábado en el sintético del Polideportivo de Avenida Argentina por la última fecha de la primera fase del Torneo Regular.

Los goles de Alma Juniors fueron autoría de Marcela Brega y Paola Wettstein.

Las esperancinas lograron una buena clasificación y quedaron en la zona “A” para la segunda fase del certamen.

Hockey: buenos resultados de Alma Juniors en su visita a Paraná

Este sábado los equipos femeninos del Club Atlético Alma Juniors visitaron a Paracao de Paraná por una nueva fecha de la zona Campeonato “A” del Torneo Dos Orillas organizado por la Asociación Santafesina de Hockey.

En sub 12 empataron 1 a 1 y en sub 14 igualaron 2 a 2. En tanto en sub 16 ganó el local 2 a 0.

Asimismo en sub 19 venció Alma Juniors 3 a 1, en reserva “Las Lobas” ganaron 3 a 1 y en primera empataron 1 a 1.