Hockey: las Lobas recibieron a Santa Fe Rugby

Este sábado los planteles femeninos del Club Alma Juniors recibieron a sus pares de Santa Fe Rugby Club en la cancha de césped sintético del Polideportivo de Avenida Argentina.

Los equipos se enfrentaron por la novena fecha del Torneo Oficial “Copa Diario El Litoral” organizado por la Asociación Santafesina de Hockey.

La visita ganó el encuentro de primera por 3 a 0, mientras que en reserva fue empate 1 a 1.

Además en Sub 19 ganó SFRC por 1 a 0 y en Sub 16 lo hizo por 3 a 0. Asimismo en Sub 14 Alma Juniors y Santa Fe Rugby Club empataron en 1 y en Sub 12 el triunfo fue para la visita por 1 a 0.

Las Mamis enfrentaron a Universitario Azul

Las mamis del Club Alma Juniors enfrentaron este sábado a Universitario Azul en cancha de la Asociación Santafesina de Hockey.

Fue por la séptima fecha del Torneo Regular organizado por la ASH. El encuentro terminó 1 a 0 a favor de la visita, destacando que a Alma Juniors le anularon un gol al no darle la ventaja por cobrar un penal que el elenco esperancino malogró.

Por su parte el gol de la visita llegó a partir de una jugada colectiva.