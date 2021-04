Hockey: Las Lobas recibieron a Banco Provincial y las mamis empataron con Colón SF

Las categorías femeninas del Club Alma Juniors recibieron este sábado a Banco Provincial de Santa Fe en el sintético del Polideportivo por la sexta fecha del Torneo Oficial de la Asociación Santafesina de Hockey.

La Primera cayó 4 a 0 ante uno de los equipos candidatos, Reserva cedió 3 a 2 y en Sub 19 empataron 1 a 1.

Asimismo la Sub 16 de Alma Juniors ganó 3 a 2, mientras que en Sub 14 igualaron 3 a 3 y en Sub 12 la visita venció 3 a 1.

También jugaron las infantiles de manera amistosa. El próximo sábado Las Lobas recibirán a Náutico El Quilla por la séptima fecha del certamen.

Las Mamis de Alma Juniors empataron ante Colón de Santa Fe

La categoría Mamis del Club Alma Juniors enfrentó a Colón de Santa Fe este sábado en cancha de CRAR de Rafaela por la segunda fecha del torneo regular de la Asociación Santafesina de Hockey.

Las esperancinas hicieron un gran encuentro que dominaron por la mínima durante gran parte del partido, pero sobre el final las sabaleras marcaron y consiguieron el empate.

La próxima fecha Alma Juniors enfrentará a CRAR de Rafaela.