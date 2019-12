Hockey: La Confederación Argentina confirmó a Alma Juniors como sede de torneos regionales

Desde la Confederación Argentina ya se determinaron las sedes de casi la totalidad de las competencias de seleccionados y clubes para el 2020. La región tendrá hasta ahora tres torneos, dos de ellos en el sintético de Avenida Argentina.

(25 Yardas) – A través de un comunicado oficial, la Confederación Argentina de Hockey dio a conocer el calendario de campeonatos y sedes designadas para la temporada 2020.

En el mismo se detalla que nuestra región albergará por lo menos tres torneos de trascendencia: dos serán en la ciudad de Esperanza y uno en la capital santafesina.

El primer torneo a concretarse en nuestra provincia será el Campeonato Regional de Clubes B – Región NEA – en damas y caballeros, certamen que se disputará entre los días 16 al 19 abril en Esperanza. La primera colonia agrícola del país también recibirá al hockey del Campeonato Regionales de Clubes «A» Sub 16 en damas de la Región NEA a fines del mes de agosto.

El ultimo torneo que tendrá a nuestra zona como anfitrión será el uno de los más importantes ya que por primera vez en la historia se llevará a cabo en la capital santafesina el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores damas y caballeros. La misma se iniciará el 15 de octubre y finalizará tres días mas tarde.

/// PLANIFICACIÓN CALENDARIO CAH / EVENTOS Y SEDES 2020

del 12 al 15 de marzo, Campeonato Regional de Clubes F (NEA) en Corrientes

del 12 al 15 de marzo, Campeonato Regional de Clubes E (NEA) en Corrientes

del 26 al 29 de marzo, Campeonato Regional de Clubes D (NEA) en Resistencia

del 26 al 29 de marzo, Campeonato Regional de Clubes C (NEA) en Resistencia

del 16 al 19 de abril, Campeonato Regional de Clubes B (NEA) caballeros en Esperanza

del 16 al 19 de abril, Campeonato Regional de Clubes B (NEA) damas en Esperanza

del 18 al 21 de junio, Campeonato Argentino Selecciones Regional SUB-16 NEA damas en Concordia

del 25 al 28 de junio, Campeonato Argentino Selecciones Regional SUB-14 NEA (damas) en Paraná

del 16 al 19 de julio, Campeonato Regional de Clubes A (NEA) damas en Rosario

del 16 al 19 de julio, Campeonato Regional de Clubes A (NEA) caballeros en Rosario

del 6 al 9 de agosto, Campeonato Regionales de Clubes «A» SUB-14 damas (NEA) en Venado Tuerto

del 6 al 9 de agosto, Campeonato Regionales de Clubes «B» SUB-14 damas (NEA) en Gualeguay

del 20 al 23 de agosto, Campeonato Regionales de Clubes «A» SUB-16 damas (NEA) en Esperanza

del 3 al 6 de septiembre, Campeonato Argentino de Clubes B Damas en Salta

del 3 al 6 de septiembre, Campeonato Argentino de Clubes B Caballeros en Salta

del 17 al 20 de septiembre, Campeonato Argentino de Clubes Damas en Mendoza

del 17 al 20 de septiembre, Campeonato Argentino de Clubes Caballeros en Mendoza

del 15 al 18 de octubre, Campeonato Argentino de Selecciones Mayores damas en Santa Fe

del 15 al 18 de octubre, Campeonato Argentino de Selecciones Mayores caballeros en Santa Fe

Asimismo se informó que el día 10 de febrero de 2020 será la fecha límite para la solicitud de postulación de sede para los Campeonatos Argentinos de Seleccionados Sub 14 y Sub 16 “A” y “B” Damas y Sub 14 y Sub 16 Caballeros.