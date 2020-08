Hockey: La Asociación Santafesina quiere «tratar de competir, siempre priorizando la salud»

Patricio López, presidente de la Asociación Santafesina, brindó una entrevista al noticiero de TV “Somos Noticias” a través de Instagram. El principal directivo abarcó todos los temas que involucran al hockey santafesino en estos tiempos difíciles como consecuencia del Covid-19.

Al comienzo de la nota, hizo hincapié en que “Veníamos con expectativas muy grandes para este año desde lo competitivo. Pero el coronavirus nos obligó a detener todo. Ya hace dos meses que se retomaron los entrenamientos. Es un momento complejo donde se van sumando nuevos casos. Teníamos la confianza de generar un torneo para fin de año pero estamos viendo cómo sigue toda esta situación y a partir de ahí, analizar que posibilidades hay”.

Además, López agregó que “En cuanto a medidas a tomar, no queremos apresurarnos de ninguna manera. Queremos tratar de competir, siempre priorizando la salud. Pondremos a consideración la modalidad, si hacer de a once jugadoras o sino, implementar seven o five. La competencia es primordial para darle algún incentivo a los que practican esta disciplina. El entrenamiento debe servir no sólo para sociabilizar, sino para incentivar el sentido de competencia”.

Desde fines de junio, la ASH tuvo la habilitación para abrir sus canchas nuevamente. “Presentamos nuestro protocolo a las autoridades provinciales y de allí se produjo la apertura con el aval del municipio. Hicimos un cambio de mentalidad completo. Charlamos con los entrenadores explicando cada detalle del protocolo. Hubo que cambiar y acomodar los entrenamientos. Sabemos que todos quieren jugar, desde entrenadores, jugadoras/es. Pero tenemos que entender que lo primordial es la salud” dijo el presidente de la Asociación Santafesina.

La ASH implementó una serie de charlas completas durante el cese de actividades. “Organizamos varias clases y capacitaciones virtuales a través de la plataforma Zoom. Abarcamos desde la preparación física en cuarentena, la nutrición, la psicología, kinesiología, la medicina del deporte. También hubo lugar para charlas sobre técnica y táctica de juego de entrenadores de nuestra institución como así también las capacitaciones que brindó la Confederación Argentina”.

Los clubes sufrieron el impacto sin precedentes. Sobre su mirada, López dejó en claro que “la situación es compleja y muy difícil. Es evidente que si disminuye el flujo deportivo como pasó con la cuarentena y la suspensión de las actividades, se redujo el aporte societario y los clubes entraron en crisis. Hay instituciones que están con un mejor sustento que otros. Pero a partir del reinicio de las prácticas, se volvió a generar la capacidad económica a todas las personas que dependen del deporte. Algunos cobraron subsidios desde la Provincia. La ASH no, pero sabemos que es un año complicado para recibirlos.

Con Los brazos abiertos a todos

Patricio López se refirió a nuevas propuestas a implementar próximamente. “Santa Fe es un polo muy grande en materia de hockey. Tenemos más de 3500 jugadoras/es en la Asociación Santafesina. Siempre buscamos generar competencia para abrir el juego a todos, según el grado de competitividad que busquen. Empezamos hacer un trabajo para iniciarlo el año que viene. Está destinado hacia aquellos que estén interesados en practicar nuestro deporte y así, abrirles las puertas de nuestra institución, teniendo en cuenta la cantidad de categorías que dispongan en sus equipos para de esa manera, permitirles ser parte de la ASH. Todo ello con nuestro respaldo, que incluye un seguro y una estructura armada para jugar de manera responsable”.

Por último, el presidente de la ASH detalló los constantes progresos que hay en las canchas de la ASH. “Siempre pensamos en obras de avance para nuestras canchas. Teníamos que cambiar las luminarias de la cancha de agua por el Campeonato Argentino de Selecciones del cual íbamos a ser sede a fines de año al ser televisado vía Streaming. Pero el certamen se suspendió por la pandemia. Colocamos el cerco perimetral sobre la cancha de arena que compartimos con el ISEF donde la idea es colocar un sistema de luz para que se pueda entrenar desde las 18/19hs”.