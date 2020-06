Hockey: La ASH habilitada para entrenamientos

Según el protocolo de la ASH, el horario para las prácticas será de 13hs a 21hs. LOS ÚNICOS que pueden ingresar al predio son los deportistas, delegados nombrados en función del Protocolo, directores técnicos y preparadores físicos. Cada institución que desee practicar tendrá que presentar listado con los participantes de cada práctica como así también, declaración jurada de cada persona. NO ESTÁ PERMITIDO el ingreso de acompañantes (padres, hijos, etc) ni de Motos al predio.

Durante la entrevista a Veo Noticias, el directivo dijo: “De aquí al lunes dejaremos el predio todo acondicionado, para que los clubes puedan entrenar de la mejor manera posible bajo todas las medidas que incluyen los protocolos, incluido el PROBA. En caso de que no se respeten esas normas, podemos sufrir la clausura del predio o multa. Esto también abarca a los clubes, teniendo en cuenta que a nuestro predio concurren instituciones que no tienen cancha y aquellas que no poseen cancha de agua”.