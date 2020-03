Hockey: El presidente de la Asociación Santafesina y la realidad del hockey local durante la cuarentena

Entre ellos están el C NEA damas que debía jugarse en Chaco con la participación de Universitario y CRAR; el B NEA damas que se tenía que desarrollaría en nuestra capital con SFRC, CRAI y La Salle, mientras que la misma suerte corrió el Argentino Sub 19 Ascenso que estaba dispuesto en Mar del Plata. «Nosotros nos reunimos una semana previa a que se diera toda la suspensión ó cuarentena preventina, social y obligatoria dispuesta por el gobierno nacional. Nos juntamos con la Asociación de Paraná con la cual compartimos el torneo Dos Orillas» le dijo el doctor Patricio López a UNO Santa Fe.

A causa de la situación de público conocimiento acerca de la cuarentena por el coronavirus, la Asociación Santafesina de Hockey dispuso ya hace un tiempo la suspensión de todas las actividades, incluso la no utilización del predio ubicado en el sur de nuestra capital. Es importante destacar que no solamente quedó postergado el comienzo del Torneo Dos Orillas de damas y caballeros a nivel asociativo, sino también los Regionales organizados por la Confederación Argentina.

