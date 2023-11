Hockey: Cuatro categorías de Alma Juniors a semifinales del Torneo Oficial

Este sábado Alma Juniors recibió a La Salle Jobson de Santa Fe por una nueva jornada del torneo que organiza la Asociación Santafesina de Hockey.

En Primera las esperancinas vencieron 2 a 1 y en Sub 19 se impusieron por 5 a 2. En tanto en Reserva la visita ganó 4 a 0.

En Esperanza, Alma Juniors dependía de su victoria y la de El Quillá para su clasificación. Ambos resultados se dieron y animará una de las semifinales ante las “tiburonas”. Las acciones comenzaron a favor del “colegial” que se imponía con gol de Florencia Alurralde. Sin embargo, el elenco de Franco Porta dio vuelta el pleito mediante los tantos de Pía Sandaza y Camila Riedel.

Debido a los distintos resultados que se dieron durante la jornada, Alma Juniors clasificó a semifinales en Primera, Sub 19, Sub 16 y Sub 14.

Las mayores y las Sub 19 enfrentarán a Náutico El Quillá. En tanto las Sub 16 se medirán ante CRAI y las Sub 14 frente a Santa Fe Rugby Club.

En las cuatro categorías los rivales de Alma Juniors cuentan con ventaja deportiva.

Las semifinales serán a un solo partido en cancha de la Asociación Santafesina y en caso de empate el equipo con ventaja deportiva pasará a la final.

PRIMERA

El Quillá vs Alma Jrs

CRAI vs Banco

RESERVA

El Quillá vs Banco

La Salle vs SFRC

SUB19

El Quillá vs Alma Jrs

SFRC vs Banco

SUB16

SFRC vs El Quillá

CRAI vs Alma Jrs

SUB14

SFRC vs Alma Jrs

El Quillá vs CRAI

Fuente Prensa Alma y ASH