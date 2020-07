Hockey: Atlético Franck mira hacia adelante

A causa del Covid-19, la ASH suspendió sobres mediados de marzo, los entrenamientos y competencia. Sobre cómo llevó la cuarentena, Ana Eberhardt afirmó qu e “Como a todos les debe haber pasado, de verse todos los días a no verse nunca, cuesta y más con los personajes que hay en nuestro equipo. Hicimos clases con Guille Martínez, nuestro preparador físico por la plataforma Zoom. ¡Además, el grupo de WhatsApp siempre estuvo al rojo vivo, haciendo honor a nuestro color! Creo que fue bueno para el equipo, darnos un descanso de hockey y poder charlar de cosas que no sean solo del deporte”.

